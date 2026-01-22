والي تونس يقرّر استئناف الدروس بمعتمدية حلق الوادي مع استثناء عدد من المؤسسات

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلن والي تونس، عماد بوخريص، عن استئناف الدروس بالمدرسة الابتدائية بقمرت حروش وبكافة المؤسسات التربوية والتكوينية والجامعية، العمومية والخاصة، الراجعة بالنظر لمعتمدية حلق الوادي، وذلك بداية من يوم الجمعة 23 جانفي 2026.

ويأتي هذا القرار عقب التشاور مع أعضاء اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة، وفي إطار متابعة الوضع العام بالمؤسسات التربوية بعد التقلبات الجوية الأخيرة.

وفي المقابل، تقرر مواصلة تعليق الدروس كامل يوم الجمعة 23 جانفي 2026 بكل من المدرسة الابتدائية الطيب المهيري بالعوينة والمدرسة الابتدائية بحي العمارات بالعوينة، إضافة إلى التمديد في تعليق الدروس بكل من المدرسة الابتدائية البحر الأزرق 1 والمدرسة الإعدادية سيدي عمر بالكرم، وذلك إلى حين تحسن الظروف وضمان سلامة التلاميذ والإطار التربوي.

