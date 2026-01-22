والي سوسة في زيارة إلى المناطق المتضررة من الفيضانات

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

شهدت ولاية سوسة، خلال الفترة الممتدة من 19 إلى 22 جانفي 2026، سلسلة من الزيارات والمعاينات الميدانية لمتابعة تداعيات التقلبات الجوية الأخيرة، ولا سيما ارتفاع منسوب سيلان مياه الأودية وظاهرة المدّ البحري، وذلك في إطار الحرص على سلامة المواطنين وحماية الممتلكات العامة والخاصة.

وفي هذا السياق، أدّى السيد سفيان التنفوري، والي سوسة ورئيس اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة، زيارات ميدانية شملت عدداً من المناطق المتضررة بالجهة، مرفوقاً بالمدير الجهوي للحماية المدنية، ومديري أقاليم الأمن الوطني والحرس الوطني، إلى جانب المعتمدين بالمناطق المعنية، للاطلاع على سير التدخلات والوقوف على الوضع العام ميدانياً.

وشملت هذه الزيارات معتمدية سيدي عبد الحميد (قائد السواسي، حي البريني، حي الزعتر، حي المطار)، ومعتمدية سوسة المدينة (الميناء التجاري، برج خديجة، بوجعفر)، ومعتمدية حمام سوسة (البحاير، الميناء الترفيهي القنطاوي وعدد من النقاط الشاطئية)، إضافة إلى معتمدية هرقلة (الطريق الجهوية رقم 814 وميناء الصيد البحري)، ومعتمدية النفيضة (الشڨارنية، أولاد عبد الله، حي الڨرنة، حي الزياتين، ومعهدي النفيضة 1 و2)، وكذلك معتمدية بوفيشة (عمادة سيدي مطير، سيدي سعيد، المدرسة الابتدائية حنبعل، قصر منارة، ياسمين الحمامات).

كما عاين والي الجهة الوضع العام بعدد من الأحياء السكنية، وتفقد منازل المتساكنين، وأجرى لقاءات مباشرة مع المواطنين للاستماع إلى مشاغلهم وتقييم مدى نجاعة التدخلات المنجزة.

وقد تمثلت التدخلات الميدانية في فتح الطرقات التي شهدت ركوداً لمياه الأمطار أو زحفاً لمياه البحر، إلى جانب إنجاز 31 عملية ضخ للمياه، و37 معاينة ميدانية، و11 عملية إزاحة، و5 عمليات إجلاء. كما تم تسخير إمكانيات لوجستية هامة، شملت 18 شاحنة نقل، و34 مضخة مائية، و3 مضخات عالية المنسوب، و8 شاحنات إطفاء، و6 سيارات إسعاف، إضافة إلى الجرارات والآلات الماسحة.

وفي هذا الإطار، أسدى والي سوسة تعليماته إلى كافة أعضاء اللجنة الجهوية بضرورة مواصلة التدخلات، خاصة على مستوى النقاط الزرقاء، مع التأكيد على جهر البالوعات وتنظيف مجاري الأودية وضمان حسن تصريف السيول ورفع المخلفات الناتجة عن المد البحري.

كما دعا السيد الوالي الكُتّاب العامين للبلديات إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة إزاء البنايات المقامة على مجاري الأودية والتي تعيق السيلان الطبيعي لمياه الأمطار، لما تمثله من خطر على سلامة المواطنين والممتلكات، وذلك في إطار احترام القانون.

وأكد والي سوسة في ختام الزيارات أن اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث في حالة انعقاد دائم، داعياً المواطنين إلى الإبلاغ عن أي خطر أو طارئ عبر الاتصال بالحماية المدنية على الرقم 198

