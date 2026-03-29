Français
Anglais
العربية
الأخبار

والي سوسة يدعو الى تركيز كاميرا مراقبة بمداخل منطقة سيدي عبد الحميد

أشرف والي سوسة، سفيان التنفوري اليوم الأحد 29 مارس 2026 على تدخل جهوي في قطاع النظافة يهدف إلى تحسين المظهر الجمالي للمدخل الجنوبي للولاية، وتحديدًا على مستوى مفترق مدخل مدينة الكنايس معتمدية مساكن والطريق الحزامية على مستوى سيدي عبد الحميد، وفق بلاغ صادر عن ولاية سوسة.

وقد دعا والي الجهة المصالح الأمنية و البلدية إلى تشديد الراقبة الميدانية للتصدي للإلقاء العشوائي للفضلات و خاصة بمنطقة سيدي عبد الحميد و العمل على تركيز كاميرا مراقبة بمداخل هذه المنطقة لردع المخالفين مؤكدا على بلدية سوسة بضرورة إعداد دراسة مشروع لتطهير المنطقة من نفيات الهدم و البناء و العمل على إزالة كافة المظاهر المخلة بالبيئة بالتنسيق مع مصالح الإدارة الجهوية للبيئة و كافة الهياكل المعنية لتوفير بيئة سليمة.

كما ذكر بمواصلة تنفيذ العقوبات على المخالفين و حجز العربات المستعملة في الغرض بناء على القرار الترتيبي الصادر في الغرض.

و واكب هذه الزيارة الكاتب العام للولاية، معتمدة مساكن، كاتب عام بلدية مساكن، كاتب عام بلدية سوسة، المدير الجهوي للبيئة، المدير الجهوي للوكالة الوطنية للتصرف في النفايات و المدير الجهوي لصندوق القروض و مساعدة الجماعات المحلية.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى