والي صفاقس : لابد من إعادة الحركية في مطار صفاقس طينة الدولي [فيديو]

أكّد والي صفاقس محمد الحجري على ضرورة إعادة الحركية والنشاط إلى مطار صفاقس طينة الدولي، باعتباره مرفقًا حيويًا واستراتيجيًا للجهة، وقاطرة للتنمية الاقتصادية والاستثمار.

وجاءت تصريحات والي صفاقس خلال جلسة عمل احتضنها مقر الولاية، خُصّصت للنظر في وضعية المطار وسبل النهوض بنشاطه، وذلك بحضور ممثلين عن وزارة النقل وعدد من الهياكل المعنية والجهوية.

وشدّد الوالي، على أن تراجع حركة الملاحة الجوية بالمطار خلال السنوات الأخيرة أثّر سلبًا على الجهة، سواء من حيث تنقّل المواطنين أو من حيث جاذبية صفاقس للاستثمار والسياحة والخدمات.

