Français
Anglais
العربية
الأخبار

والي صفاقس يعلن انطلاق برنامج شامل لصيانة الطرقات و يطّلع على تقدّم مشاريع بلدية بالمدينة

والي صفاقس يعلن انطلاق برنامج شامل لصيانة الطرقات ويطّلع على تقدّم مشاريع بلدية بالمدينة

في إطار متابعة سير العمل البلدي والحرص على تحسين جودة الخدمات المقدّمة للمواطنين، أدّى والي صفاقس، محمد الحجري، اليوم الاثنين 9 فيفري 2026، زيارة عمل إلى بلدية صفاقس.

و اطّلع الوالي في مستهلّ الزيارة على الأشغال المنجزة بمتحف بلدية صفاقس، الذي من المنتظر افتتاحه خلال شهر التراث الممتد من 18 أفريل إلى 18 ماي، باعتباره معلمًا ثقافيًا يساهم في تثمين الذاكرة المحلية للمدينة.

و عُقدت إثر ذلك جلسة عمل بمقر البلدية، تم خلالها التأكيد على الانطلاق في أقرب الآجال في تنفيذ برنامج شامل ومتواصل لصيانة الطرقات والأرصفة بمختلف أحياء مدينة صفاقس، بما من شأنه تحسين البنية التحتية وتعزيز جودة الحياة الحضرية للمواطنين.

كما تناولت الجلسة عددًا من المحاور ذات الأولوية، من بينها العناية بالمناطق الخضراء والحدائق العمومية، ومضاعفة مجهودات النظافة للقضاء على النقاط السوداء، إلى جانب الاستعدادات الجارية لشهر رمضان المعظّم، خاصة في ما يتعلّق بضمان التزوّد المنتظم بالمواد الاستهلاكية.

و في ختام الزيارة، تحوّل والي صفاقس مرفوقًا بمعتمد المدينة وكاتب عام بلدية صفاقس وعدد من الإطارات الإدارية والأمنية إلى السوق المركزية باب بحر، للاطلاع على مدى تقدّم أشغال التهيئة والصيانة. كما شملت الزيارة سوق الربض، الذي ستتم إعادة تهيئته بهدف تحسين ظروف العمل والتسوّق وتعزيز جودة الاستقبال

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

619
أخر الأخبار

بقلم: الدكتور معز بن علي: من أجل صحة عالمية حقيقية

339
الأخبار

كمّيات الأمطار المُسجّلة خلال الـ24 ساعة الماضية
337
الأخبار

رئيسة الحكومة و نظيرها الجزائري يشرفان اليوم على موكب إحياء الذكرى 68 لأحداث ساقية سيدي يوسف
336
الأخبار

والي باجة يتفقد أشغال صيانة معلم الكنيسة و يعاين وضعية أنهج المدينة العتيقة
333
الأخبار

تونس-باردو في 7 دقائق بعد تعويض التقاطعات بأنفاق و جسور
313
الأخبار

رئيسة الحكومة تلتقي الوزير الأول الجزائري بمناسبة إحياء الذكرى الـ68 لأحداث ساقية سيدي يوسف (فيديو)
308
الأخبار

رسمي : ماهر الكنزاري يغادر الترجي
295
الأخبار

وصول الجرّار البحري الخامس “مكتريس” إلى ميناء بنزرت التجاري
275
الأخبار

زغوان : الهلال الأحمر ينظم عملية توزيع 200 قفة رمضان بمعتمدية الزريبة
265
الأخبار

مدرب النادي الصفاقسي : فرطنا في نقطتين [فيديو]

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى