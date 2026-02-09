والي صفاقس يعلن انطلاق برنامج شامل لصيانة الطرقات و يطّلع على تقدّم مشاريع بلدية بالمدينة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

في إطار متابعة سير العمل البلدي والحرص على تحسين جودة الخدمات المقدّمة للمواطنين، أدّى والي صفاقس، محمد الحجري، اليوم الاثنين 9 فيفري 2026، زيارة عمل إلى بلدية صفاقس.

و اطّلع الوالي في مستهلّ الزيارة على الأشغال المنجزة بمتحف بلدية صفاقس، الذي من المنتظر افتتاحه خلال شهر التراث الممتد من 18 أفريل إلى 18 ماي، باعتباره معلمًا ثقافيًا يساهم في تثمين الذاكرة المحلية للمدينة.

و عُقدت إثر ذلك جلسة عمل بمقر البلدية، تم خلالها التأكيد على الانطلاق في أقرب الآجال في تنفيذ برنامج شامل ومتواصل لصيانة الطرقات والأرصفة بمختلف أحياء مدينة صفاقس، بما من شأنه تحسين البنية التحتية وتعزيز جودة الحياة الحضرية للمواطنين.

كما تناولت الجلسة عددًا من المحاور ذات الأولوية، من بينها العناية بالمناطق الخضراء والحدائق العمومية، ومضاعفة مجهودات النظافة للقضاء على النقاط السوداء، إلى جانب الاستعدادات الجارية لشهر رمضان المعظّم، خاصة في ما يتعلّق بضمان التزوّد المنتظم بالمواد الاستهلاكية.

و في ختام الزيارة، تحوّل والي صفاقس مرفوقًا بمعتمد المدينة وكاتب عام بلدية صفاقس وعدد من الإطارات الإدارية والأمنية إلى السوق المركزية باب بحر، للاطلاع على مدى تقدّم أشغال التهيئة والصيانة. كما شملت الزيارة سوق الربض، الذي ستتم إعادة تهيئته بهدف تحسين ظروف العمل والتسوّق وتعزيز جودة الاستقبال

