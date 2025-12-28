Français
مجتمع

والي قفصة يقيل المكلف بتسيير بلدية المتلوي على خلفية تردّي الوضع البيئي

والي قفصة يقيل المكلف بتسيير بلدية المتلوي على خلفية تردّي الوضع البيئي

في إطار متابعة الوضع العام بولاية قفصة، أدّى والي الجهة مساء اليوم زيارة ميدانية غير معلنة إلى معتمدية المتلوي لمعاينة الوضع البيئي. وقد تم الوقوف على عديد الإخلالات والنقائص خاصة تردّي الوضع البيئي،

وباعتبار تدهور الوضع البيئي والعمل البلدي، وعدم تحمّل المسؤولية بالكيفية المطلوبة من قبل المكلّف بتسيير شؤون بلدية المتلوي، تقرّر إنهاء تكليف السيد وائل حيدر من تسيير شؤون البلدية، وذلك ابتداءً من يوم الاثنين 29 ديسمبر 2025.

