والي منوبة : “سنتصدى بصرامة للاعتداءات على الأودية و البناء الفوضوي و بيع التقاسيم العشوائية”

أكد والي منوبة محمود شعيب أنه سيقع اتخاذ إجراءات صارمة لمنع أي اعتداء على مسارات الأودية، والمجاري الطبيعية والتصدي للبناء الفوضوي وبيع التقاسيم العشوائية، مشدّدًا على أن حماية هذه المجالات الطبيعية أولوية لم تعد تقبل التهاون امام التغيرات المناخية التي تشهدها بلادنا.

و أشار في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء ، صباح اليوم الاحد، إلى أن أي تجاوزات في الإطار و منها إلقاء الاوساخ و فواضل البناء ، قد تعيق سيلان المياه، و تغرق الأحياء والطرقات ، أو تعرّض سلامة المواطنين و المناطق الفلاحية للخطر، ستواجه بالعقوبات القانونية اللازمة، بتفعيل آليات الرقابة وإيقاف اشغال البناء الفوري، وتنفيذ قرارات الهدم، مع إيجاد حلول لبعض الحالات الاجتماعية المخالفة.

و بيّن أن التساقطات المطرية الأخيرة و التقلبات المناخية كشفت عن تجاوزات طالت النقاط الزرقاء في مسارات ومجاري الأودية والمناطق الفلاحية، كانت محل تدخل متواصل من مصالح دائرة المياه بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية والحماية المدنية والبلديات ومختلف الإدارات، أعضاء اللجنة الجهوية لتنظيم النجدة ومجابهتها بالجهة.

و أفاد أنه، إضافة الى البناء الفوضوي بمناطق زرقاء، تم رصد اعتداءات مختلفة على غرار حرث المجاري وضمّها للأراضي الفلاحية، وامتلاء مساراتها بالأتربة، وهي تجاوزات لا يمكن متابعتها بسهولة باعتبار انها داخل أملاك خاصة، وأراضي فلاحية شاسعة، وتكشفها سيول الامطار، وتغدق بعض المساحات الفلاحية، وهو ما حصل على مستوى الجديدة والمرناقية، مشيرا إلى أنه قد تم التدخل الفوري بالآليات الضرورية لفتح المسارات من جديدة وإزالة الحواجز الترابية، والتنبيه على المخالفين.

و أضاف أن الولاية أولت تجاوزات البناء الفوضوي والتقاسيم العشوائية الأهمية اللازمة منذ فترة، بتقديم عدد من الشكايات في الغرض الى القضاء لاتزال محل متابعة، وقامت برصد إعلانات على شبكة التواصل الاجتماعي وتتبع أصحابها، كما رصدت الاعتداءات وحالات بناء مساكن على اودية، وتم اتخاذ قرارات في شان عدد من المخالفين.

و لفت، إلى أنه، منذ نزول كميات من الامطار بداية الموسم الحالي، تمّ جرد المناطق الزرقاء، ووضع برنامج تدخل كل طرف من فلاحة وتجهيز وإدارة مياه عمرانية وتطهير وبلديات وغيرها، كما تمت متابعة وضعية المنشآت الراجعة بالنظر لإدارة المياه العمرانية بمختلف مناطق الولاية، والإشكاليات المتصلة بها، لا سيما منها الخاصة بحماية التجمعات السكنية من الفيضانات، وتعهد وجهر الأودية والمجاري الفرعية، وجهر وتنظيف أحواض تجميع المياه والذي تم تنفيذه بأغلب النقاط التي تم تحديدها.

و بيّن في ذات السياق أن عددا من الاحياء تمت برمجتها ضمن مشاريع إدارة المياه العمرانية لعل أهمها حي بئر الزيتون بطبربة، واقتراح أخرى ضمن المخطط التنموي 2026 _2030 ومنها بالخصوص تغطية وادي قريانة في جزئه الفاصل بين مقر الإدارة الجهوية للتطهير وسانية بن عبدالله، وكذلك تنفيذ القسط الخامس من مشروع حماية مدينة المرناقية من الفيضانات المقترح ضمن ميزانية 2026.

كما نفذت مندوبية الفلاحة بمنوبة، وفق ذات المصدر، برنامجا عاجلا للتدخل في “النقاط الزرقاء” في ست معتمديات، تشمل طبربة، البطان، الجديدة، وادي الليل، برج العامري، والمرناقية، لحماية الأراضي السقوية والأحياء من خطر الأمطار والسيول، وذلك بكلفة تتجاوز 340 ألف دينار لعام 2026، وقد اثبتت التدخلات المنجزة في الغرض نجاعتها في الامطار الأخيرة.

و باشرت الإدارة الجهوية للتجهيز برنامجها السنوي على الطرقات المرقمة بالتنظيف، وإزالة الاوساخ والاتربة، وجهر البالوعات والذي تخصص له سنويا اعتمادات ب500 الف دينار.

