وثيقة أمريكية تتضمن 15 شرطا لوقف إطلاق النّار… فهل سترضخ إيران لشروط ترامب؟ فريد العليبي يوضح [فيديو]

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

وثيقة أمريكيّة تتضمّن 15 نقطة تشترطها الولايات المتحدة الأمريكية على إيران و ذلك لانهاء الحرب ضدّها، و يتمّ حاليا العمل على هذه الوثيقة التي كشفت عنها مصادر مطّلعة، و تتضمن أساسا وقفا لإطلاق النار بين طرفي الحرب لمدّة شهر بهدف التفاوض و الوصول لاتفاق شامل قد تفرض من خلاله شروط مشدّدة على البرنامج النّووي الإيراني…

فهل ستوافق طهران على جملة البنود التي تسعى الولايات المتحدة الأمريكية و حليفتها إسرائيل لفرضها عليها..؟

و للوقوف على هذه التّطورات أفاد اليوم الأربعاء، 25 مارس 2026، الباحث و المحلل السّياسي فريد العليبي في تصريح لتونس الرّقمية، انّه في علاقة بالمفاوضات بين الولايات المتحدة الأمريكية و إيران توجد تأكيدات لانطلاق هذه المفاوضات من قبل دونالد ترامب في حين أنّ الطّرف الايراني ينفى هذا الأمر، حيث قال الحرس الثّوري إنّ امريكا تفاوض فقط ذاتها، في حين أنّ الخارجيّة الايرانية قد ألمحت إلى وجود هذه المفاوضات.

و أضاف أنّه في صلة بهذا الموضوع فإنّ دولة باكستان تعتبر الاكثر نشاطا في تسهيل هذه المفاوضات، حيث أكّد مسؤولون باكستانيون وقوع هذه المشاورات، كما تمّت الاشارة إلى الخطّة الامريكية التي وردت بخصوص هذه المفاوضات، اي أنّ الوثيقة المسرّبة هي بالأساس و إلى حدود الآن وثيقة امريكيّة، تنصّ أساسا على ضرورة تخلي إيران عن برنماجها النووي بالكامل و الحدّ من مدى صواريخها البالستية و الفرط صوتية و تسليم إيران اليورانيوم المخصب إلى وكالة الطّاقة الذّرية.

و اعتبر المحلّل السّياسي أنّ هذه الاتفاقية تذهب إلى مدا بعيد و كأنّ بنودها الـ 15 تقول أنّ الأمر يمكن تسميته بـ”استسلام إيران”، و لكن في نفس السياق الحرس الثّوري الايراني و مقرّ خاتم الانبياء ينفي التعامل مع هذه المفاوضات.

قبول إيران بهذه الوثيقة قد يسلّم أمريكا الاشراف على برنامجها النّووي ما يعني إستسلامها…

و أشار العليبي أنّ قبول ايران بهذه الاتفاقية قد يجعلها تذهب نحو منحى التسليم حتى للولايات المتحدة الامريكية بالاشراف على البرنامج النّووي الايراني، حيث انّ البند الثاني تضمّن “مساعدة الولايات المتحدة الأمريكية في تطوير المشروع النووي السّلمي في انتاج الكهرباء و غيره”، مع العلم أنّ روسيا كانت في صلة كبيرة بهذا البرنامج و قد تمّ الاشراف من قبل الروس على تطوير هذا البرنامج خاصة في شقّه السلمي، و بالتالي فإنّ أمريكا ترغب في حلّ مكان روسيا على هذا المستوى، ما يعني أنّها ترغب أيضا في استسلام إيران على هذا الصعيد و هو الامر الواقع إذا ما قبلت بذلك، وفق العليبي.

هذا و اضاف محدّث تونس الرّقمية أنّه في هذه الحالة يعتبر ما لوّح بيه الرّئيس الامريكي ترامب في علاقة بسيناريو شبيه بما حدث في فنزويلا يتمّ الاعداد له في علاقة بايران صحيح، حيث أنذ ترامب أكّد ايضا انّه يختار من يقوم بمفاوضته من الايرانيين، و أشار في تصريحاته إلى وجود إيرانيين خيّيرين، كما يوجد المرشد و من حوله و هو لا يعترف بهؤلاء و يقول إنّه لا يعرف إن كان المرشد الأعلى حيا أم ميتا.

و هذه الخطّة، حسب فريد العليبي كانت قد أشارت إليها مواقع ايرانية، و أوضحت انّها قيد الدّرس و من الممكن أن يكون هناك اختلاف حاليا بإيران حولها و لم يتبيّن بعد إن كان سيتمّ القبول بها أم سيتمّ رفضها، مشدّدا على كون الوثيقة المتداولة لا وجود فيها لما يتّصل بأذرع إيران في المنطقة و لا وجود فيها ايضا لما يتعلّق بفتح مضيق هرمز حيث أنّ فتح المضيق إذا ما تمّ وقف إطلاق النار سيكون من تحصيل الحاصل، وفق تعبيره.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



