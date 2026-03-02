Français
وجبة السحور: خطأ شائع في رمضان قد يضاعف عطشك وتعبك [فيديو]

أكدت أخصائية التغذية غالية العطواني، في تصريح لـتونس الرقمية، أن وجبة السحور تُعدّ ركيزة أساسية خلال شهر رمضان، مشددة على أن حسن اختيار مكوناتها يساعد على تفادي التعب والإحساس الشديد بالجوع أو العطش خلال ساعات الصيام.

عنصران أساسيان لا غنى عنهما

وأوضحت أن السحور المتوازن يجب أن يرتكز على عنصرين رئيسيين:

  • البروتينات مثل الحليب ومشتقاته أو البيض
    السكريات البطيئة مثل الدرع، المسفوف، البسيسة، أو رقائق الشوفان

هذا المزيج يضمن شعورًا أطول بالشبع ويوفر طاقة تدريجية تدوم طوال اليوم.

الألياف والدهون الصحية… مكملات ضرورية

كما تنصح الخبيرة بإضافة:

  • الخضر أو الغلال لضمان تزويد الجسم بالألياف والفيتامينات والأملاح المعدنية
    الدهون الصحية مثل زيت الزيتون أو المكسرات

أخطاء شائعة يجب تجنبها

وحذّرت من بعض العادات الغذائية الخاطئة في السحور، أبرزها:

  • السكريات السريعة كالحلويات والمعجنات
    القهوة والشاي لما قد يسبّبانه من زيادة في فقدان السوائل
    الأطعمة المالحة مثل الزيتون أو التونة، التي تعزز الشعور بالعطش خلال النهار

نموذج لسحور متوازن

من بين الخيارات المقترحة:

  • بسيسة مع ياغورت و فاكهة
    خبز بالجبن مع كأس حليب و فاكهة

وجبات بسيطة ومتوازنة تضمن طاقة مستقرة وصيامًا صحيًا.

