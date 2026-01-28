وجهة جديدة للجناح الإسباني أداما تراوري

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلن نادي وست هام الإنقليزي التعاقد رسميا مع الجناح الاسباني أداما تراوري قادما من فولهام خلال فترة الإنتثالات الشتوية الجارية، وذلك في اطار تدعيم الفريق لصفوفه أملاً في انقاذ الهامرز الذي يعاني من شبح الهبوط في الدوري الإنقليزي هذا الموسم.

و كتب وست هام عبر موقعه الرسمي: “ينضم اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا إلى فريق وست هام قادمًا من فولهام مقابل رسوم لم يتم الكشف عنها، مما يجمعه مجددًا مع المدرب نونو إسبيريتو سانتو، الذي عمل تحت قيادته سابقًا في وولفرهامبتون واندررز”.

و أضاف البيان: “أداما لاعب قوي وسريع وقادر على صناعة وتسجيل الأهداف، وهو لاعب أثبت جدارته في الدوري الإنجليزي الممتاز وسيضيف الخبرة و الجودة إلى قوة نونو الهجومية”.

ولد أداما في برشلونة، وتدرج في أكاديمية برشلونة الشهيرة قبل أن ينتقل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز مع أستون فيلا في عام 2015. ومنذ ذلك الحين، شارك في 262 مباراة في الدوري الإنقليزي الممتاز، وسجل 14 هدفًا وقدم 25 تمريرة حاسمة مع فيلا وميدلسبره وولفرهامبتون و فولهام.

