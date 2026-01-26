Français
الأخبار

وجهة جديدة للمدرّب أمين كمون

أعلن الملعب القابسي اليوم الاثنين عن اتفاقه رسميا مع المدرب أمين كمون للاشراف على فريق الاكابر لكرة القدم في المرحلة القادمة مشيرا إلى أنّه شرع اليوم في مهامه الجديدة.

و كان فريق “الستيدة” قد أفاد في وقت سابق اليوم بإنهاء العلاقة التعاقدية مع المدرب لطفي الجبالي.

و يحتل الملعب القابسي بعد مرور 15 جولة المركز الثاني للمجموعة الثانية ضمن بطولة الرابطة المحترفة الثانية برصيد29 نقطة متاخرا بثلاث نقاط عن المتصدر تقدم ساقية الداير.

