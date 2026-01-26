وجهة جديدة للمدرّب أمين كمون

أعلن الملعب القابسي اليوم الاثنين عن اتفاقه رسميا مع المدرب أمين كمون للاشراف على فريق الاكابر لكرة القدم في المرحلة القادمة مشيرا إلى أنّه شرع اليوم في مهامه الجديدة.
و كان فريق “الستيدة” قد أفاد في وقت سابق اليوم بإنهاء العلاقة التعاقدية مع المدرب لطفي الجبالي.
و يحتل الملعب القابسي بعد مرور 15 جولة المركز الثاني للمجموعة الثانية ضمن بطولة الرابطة المحترفة الثانية برصيد29 نقطة متاخرا بثلاث نقاط عن المتصدر تقدم ساقية الداير.
