وجهة جديدة للمدرّب إسكندر القصري

أعلنت إدارة نادي الظهرة الرياضي الليبي عن تعاقدها رسميًا مع المدرب التونسي إسكندر القصري لقيادة الفريق الأول لكرة القدم خلفا للمدرب علي المرجيني الذي تم انهاء التعاقد معه امس بالتراضي.
و أشار النادي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ان “هذا التعاقد يأتي ضمن خطة النادي للمنافسة بقوة و بناء فريق منضبط و طموح و تقديم كرة قدم تليق باسم وتاريخ الظهرة مع العمل على تحقيق نتائج “إيجابية و إسعاد الجماهير في الموسم المقبل.
