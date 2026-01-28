وجهة جديدة للمدرّب إسكندر القصري

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلنت إدارة نادي الظهرة الرياضي الليبي عن تعاقدها رسميًا مع المدرب التونسي إسكندر القصري لقيادة الفريق الأول لكرة القدم خلفا للمدرب علي المرجيني الذي تم انهاء التعاقد معه امس بالتراضي.

و أشار النادي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ان “هذا التعاقد يأتي ضمن خطة النادي للمنافسة بقوة و بناء فريق منضبط و طموح و تقديم كرة قدم تليق باسم وتاريخ الظهرة مع العمل على تحقيق نتائج “إيجابية و إسعاد الجماهير في الموسم المقبل.

