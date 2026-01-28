Français
Anglais
العربية
الأخبار

وجهة جديدة للمدرّب إسكندر القصري

وجهة جديدة للمدرّب إسكندر القصري

أعلنت إدارة نادي الظهرة الرياضي الليبي عن تعاقدها رسميًا مع المدرب التونسي إسكندر القصري لقيادة الفريق الأول لكرة القدم خلفا للمدرب علي المرجيني الذي تم انهاء التعاقد معه امس بالتراضي.

و أشار النادي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ان “هذا التعاقد يأتي ضمن خطة النادي للمنافسة بقوة و بناء فريق منضبط و طموح و تقديم كرة قدم تليق باسم وتاريخ الظهرة مع العمل على تحقيق نتائج “إيجابية و إسعاد الجماهير في الموسم المقبل.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

473
أخر الأخبار

الهلال الأحمر التونسي بباجة يواصل دعمه الاجتماعي ويعاين وضعيات عائلات معوزة

381
الأخبار

الأولمبي الباجي في اختبار صعب أمام الإتّحاد المنستيري و السليمي مطالب بالانتصار
341
الأخبار

سوسة: تدخلات مكثفة لمعالجة آثار التقلبات الجوية
334
الأخبار

بقلم مرشد السماوي : سامي الطرابلسي من الاقصائيات إلى التجريح الإعلامي والاستقالة.. حصيلة مدرب وطني غادر المنتخب بصمت
333
الأخبار

تصنيف شنغهاي للجامعات 2025 : جامعة صفاقس الأولى وطنيا
296
الأخبار

التعاون الإيطالي يعزّز الاستثمارات الفلاحية في تونس بتسليم 88 جرّارًا في صفاقس
282
الأخبار

ولاية صفاقس: تحديد سقف منحة تحسين السكن ب 7000 دينار يقع صرفها على أقساط وهذه شروط الانتفاع بها
274
الأخبار

ماهر الكنزاري : “انتصار اليوم يجعلنا ننفرد بالمركز الأوّل” (فيديو)
274
اقتصاد وأعمال

البنك المركزي التونسي يصدر منشورًا جديدًا ينظّم التزامات مكاتب الصرف في مكافحة غسل الأموال
274
الأخبار

تأييد الأحكام الصادرة في قضية وفاة عمر العبيدي

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى