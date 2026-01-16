وجهة جديدة للمدرّب قيس اليعقوبي

أعلن نادي الصداقة الليبي عبر صفحته الرسمية على منصة “أنستغرام” التعاقد مع المدرب التونسي قيس اليعقوبي بعقد يمتد الى غاية 30 جوان 2026.
و سيساعد قيس اليعقوبي في مهمته الجديدة بعض الكفاءات التونسية على غرار وسام بن لطفي كمدرب حراس و طارق بن نصر كمعد بدني.
و أشرف قيس اليعقوبي على تدريب أكثر من فريق في تونس و خارجها على غرار مستقبل المرسى و النادي الافريقي و الوحدات الأردني و العربي القطري و أولمبيك الشلف الجزائري و السويحلي الليبي.
