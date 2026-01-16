وجهة جديدة للمدرّب قيس اليعقوبي

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلن نادي الصداقة الليبي عبر صفحته الرسمية على منصة “أنستغرام” التعاقد مع المدرب التونسي قيس اليعقوبي بعقد يمتد الى غاية 30 جوان 2026.

و سيساعد قيس اليعقوبي في مهمته الجديدة بعض الكفاءات التونسية على غرار وسام بن لطفي كمدرب حراس و طارق بن نصر كمعد بدني.

و أشرف قيس اليعقوبي على تدريب أكثر من فريق في تونس و خارجها على غرار مستقبل المرسى و النادي الافريقي و الوحدات الأردني و العربي القطري و أولمبيك الشلف الجزائري و السويحلي الليبي.

