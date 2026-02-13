وجهة جديدة للمهاجم الإنقليزي رحيم ستيرلينغ

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

انتقل المهاجم الانقليزي رحيم ستيرلينغ الذي غادر تشلسي في نهاية الشهر الماضي إلى فينورد الهولندي حتى نهاية الموسم، وذلك وفق ما أعلن الأخير أمس الخميس.

و كان ابن الـ31 عاما الذي دافع عن ألوان انقلترا في 82 مباراة آخرها يعود إلى سنة 2022، حرا في التوقيع مع أي ناد خارج فترة الانتقالات الشتوية، بعدما توصل إلى اتفاق ودي مع تشلسي لإنهاء عقده نتيجة عدم الاعتماد عليه.

و ذكر فينورد، المتوج بلقب البطولة الهولندية 16 مرة والذي يحتل حاليا المركز الثاني على بعد 17 نقطة من أيندهوفن المتصدر، نقلا عن ستيرلينغ “أنا مقتنع بأن فينورد مكان يمكنني أن أكون سعيدا فيه، أن أكون شخصا يحظى بالتقدير من قبل الفريق”.

و تابع “اللعب خارج البلاد يعتبر تحديا بالنسبة لي و أنا مستعد لمواجهته”.

و انضم ستيرلينغ، المولود في جامايكا، إلى تشلسي في صيف 2022 قادما من مانشستر سيتي، النادي الذي فاز معه بأربعة ألقاب في البطولة الانقليزية الممتازة (2018 و2019 و 2021 و 2022).

و تراجع مستواه تدريجيا و أُعير إلى أرسنال الموسم الماضي، لكنه لم ينجح في إثبات نفسه هناك، ليُستبعد في النهاية من الفريق.

و كان ستيرلينغ مرتبطا بعقد مع تشلسي حتى جوان 2027 براتب أسبوعي قدره 325 ألف جنيه إسترليني ، أو ما يُعادل 375 ألف أورو تقريبا.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



