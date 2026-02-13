Français
Anglais
العربية
الأخبار

وجهة جديدة للمهاجم الإنقليزي رحيم ستيرلينغ

وجهة جديدة للمهاجم الإنقليزي رحيم ستيرلينغ

انتقل المهاجم الانقليزي رحيم ستيرلينغ الذي غادر تشلسي في نهاية الشهر الماضي إلى فينورد الهولندي حتى نهاية الموسم، وذلك وفق ما أعلن الأخير أمس الخميس.

و كان ابن الـ31 عاما الذي دافع عن ألوان انقلترا في 82 مباراة آخرها يعود إلى سنة 2022، حرا في التوقيع مع أي ناد خارج فترة الانتقالات الشتوية، بعدما توصل إلى اتفاق ودي مع تشلسي لإنهاء عقده نتيجة عدم الاعتماد عليه.

و ذكر فينورد، المتوج بلقب البطولة الهولندية 16 مرة والذي يحتل حاليا المركز الثاني على بعد 17 نقطة من أيندهوفن المتصدر، نقلا عن ستيرلينغ “أنا مقتنع بأن فينورد مكان يمكنني أن أكون سعيدا فيه، أن أكون شخصا يحظى بالتقدير من قبل الفريق”.

و تابع “اللعب خارج البلاد يعتبر تحديا بالنسبة لي و أنا مستعد لمواجهته”.

و انضم ستيرلينغ، المولود في جامايكا، إلى تشلسي في صيف 2022 قادما من مانشستر سيتي، النادي الذي فاز معه بأربعة ألقاب في البطولة الانقليزية الممتازة (2018 و2019 و 2021 و 2022).

و تراجع مستواه تدريجيا و أُعير إلى أرسنال الموسم الماضي، لكنه لم ينجح في إثبات نفسه هناك، ليُستبعد في النهاية من الفريق.

و كان ستيرلينغ مرتبطا بعقد مع تشلسي حتى جوان 2027 براتب أسبوعي قدره 325 ألف جنيه إسترليني ، أو ما يُعادل 375 ألف أورو تقريبا.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

387
أخر الأخبار

تفاعلًا مع تشكيات الأهالي: الهلال الأحمر بباجة يُبرمج تركيز صهاريج مياه

330
الأخبار

ساديو ماني يتبرع بمكافأة أمم إفريقيا لبناء مشاريع خيرية في السينغال
322
الأخبار

الحرب في أوكرانيا: أوكرانيا تبدي مقاومة فعّالة في مواجهة المعتدي (سفارة أوكرانيا في تونس)
279
أخر الأخبار

في صفاقس: وزير التجارة يفتتح ندوة حول “الشركات الصغيرة والمتوسطة : التوجه نحو التصدير” (فيديو)
265
أخر الأخبار

جلسة حاسمة حول رخصتي “شعال” و“سرسينة”: وزيرة الصناعة أمام لجنة الطاقة بالبرلمان
256
أخر الأخبار

بلدية تونس تتدخل لإزالة الأشجار المتساقطة بفعل الرياح القوية
255
الأخبار

العاصمة: سقوط أشجار بمفعول الرياح بحديقة الحيوانات بالبلفدير
249
أخر الأخبار

وزيرة العدل تشرف على تدشين المحكمة الابتدائية بجربة
244
الأخبار

باجة : 05 حافلات جديدة تعزز أسطول الشركة الجهوية للنقل [فيديو]
239
الأخبار

إغلاق روضة أطفال بحي النصر 2 بعد شبهة اعتداء جنسي على طفل

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى