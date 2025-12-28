Français
Anglais
العربية
الأخبار

وجهة جديدة للمهاجم حمدي العبيدي

وجهة جديدة للمهاجم حمدي العبيدي

أعلن أولمبيك أقبو الجزائري اليوم الأحد التعاقد مع اللاعب التونسي حمدي العبيدي لمدة موسمين و نصف.

و يشغل حمدي العبيدي صاحب الـ 23 عاما خطة مهاجم وسبق له اللعب لفائدة النادي الافريقي في جميع الأصناف العمرية قبل أن يخوض تجربة احترافية في العراق مع نادي بغداد الرياضي امتدت لنحو 6 أشهر.

و كان من المقرر أن يستمر عقد حمدي العبيدي مع نادي بغداد الرياضي من 23 جويلية 2025 الى غاية 30 جوان 2027.

يذكر أنّ أولمبيك أقبو يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب البطولة الجزائرية برصيد 22 نقطة وبفارق 6 نقاط عن المتصدر مولودية الجزائر وذلك بعد مضي 14 جولة.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

300
الأخبار

صفاقس : ورشة لإعادة تهيئة المدينة العتيقة [فيديو]

258
الأخبار

وزارة النقل : قريبا شحن الدفعة الأولى من الحافلات الصينية في اتجاه تونس
241
اقتصاد وأعمال

الصين تفرض عقوبات على 20 شركة دفاع أمريكية
233
الأخبار

شعبية ماكرون تنخفض إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق
229
الأخبار

قائد الجيش السويسري : البلاد غير قادرة على صد هجوم واسع النطاق
226
الأخبار

البينين تفوز على بوتسوانا و تُشعل المجموعة الرابعة في كأس أمم إفريقيا
221
الأخبار

كان 2025 – المجموعة الثالثة (C): نيجيريا تهزم تونس وتبلغ ثمن النهائي (فيديوهات)
219
الأخبار

باجة تحتضن مهرجان زيت الزيتون بتبرسق و سعر اللتر في حدود 11 دينارًا [فيديو]
218
الأخبار

زعيم كوريا الشمالية يُعلّق بخصوص علاقات بلاده مع روسيا
215
الأخبار

كأس أمم إفريقيا : التعادل يحسم مواجهة المغرب و مالي…ترتيب المجموعة الأولى

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى