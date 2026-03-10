وجهة جديدة منتظرة للمدرّب حسّان القابسي

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أكّد الناطق الرسمي باسم الملعب الافريقي لمنزل بورقيبة، الأسعد النفاتي، حصول اتفاق شبه رسمي مع المدرب حسان القابسي لتولي المقاليد الفنية لفريق أكابر كرة القدم.

و أوضح في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الثلاثاء أنّه في صورة إتمام الاتفاق، فإن حسان القابسي سيباشر مهامه على رأس الجهاز الفني للملعب الإفريقي لمنزل بورقيبة غدا الإربعاء.

و بيّن الأسعد النفاتي أنّ مهمة حسان القابسي ستكون تأمين بقاء الفريق في بطولة الرابطة المحترفة الثانية.

و كشف أنّ الهيئة المديرة قررت المحافظة على الطاقم الفني الذي عمل مع المدرب السابق ابراهيم السحباني و المتكوّن من على بن سالم (مدرب مساعد) و عادل ساسي (مدرب حراس) و بسام العيادي (معد بدني) ليرافق المدرب حسان القابسي في مهامه.

و في ذات السياق، نفى الناطق الرسمي للملعب الافريقي لمنزل بورقيبة اقالة المدرب السابق ابراهيم السحباني مشيرا الى أنّ القطيعة بين الطرفين تمّت بالتراضي.

