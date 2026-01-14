وحدات الحرس الديواني تتمكن من حجز بضائع مهربة بقيمة جملية بلغت 580.5 مليون دينار خلال سنة 2025

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أصدرت الإدارة العامة للديوانة بلاغا أكّدت من خلاله أنّ وحدات الحرس الديواني و الفرق التابعة لها بكامل التراب الوطني تمكنت 0خلال سنة 2025 من حجز بضائع مهربة بقيمة جملية بلغت 580.5 مليون دينار.

و في ما يلي نص البلاغ كاملا :

الجمهورية التونسية

وزارة المالية

الإدارة العامة للديوانة

14 جانفي 2026

بلاغ



في إطار مجهودات مكافحة التهريب، تمكنت وحدات الحرس الديواني والفرق التابعة لها بكامل التراب الوطني خلال سنة 2025 من حجز بضائع مهربة بقيمة جملية بلغت 580.5 مليون دينار.



حيث تم الحجز الفعلي لبضائع و مواد استهلاكية مهربة بقيمة تفوق 246 مليون دينار في ما بلغت قيمة وسائل النقل المعدة للتهريب 257 مليون دينار وبلغت قيمة البضائع المحجوزة صوريا (أي التي تم رفع مخالفات في شأنها دون حجز فعلي للبضائع) بما يقدر بـ77 مليون دينار.



وقد بلغ عدد الدوريات التي قامت بها مختلف فرق الحرس الديواني 33618 دورية تم على إثرها رفع 16492 قضية تعلقت بمخالفات وجنح ديوانية في مجال مسك ونقل البضائع المهربة بكامل التراب الوطني، وتمثلت أبرز المحجوزات من البضائع المهربة خلال سنة 2025 في 18 كلغ من مادة الذهب بقيمة 2.1 مليون دينار.



كما تم حجز أكثر من 64 ألف حبة دواء مخدر إضافة إلى 94 كلغ من المواد المخدرة .



و قامت مختلف فرق الحرس الديواني خلال سنة 2025 بإحباط محاولات تهريب مبالغ من العملة الأجنبية بقيمة تفوق 3.7 مليون دينار.

علاوة على حجز كميات هامة من مواد التبغ ناهزت 4 مليون علبة سجائر ومعسل. كما تم ضبط كميات هامة من الملابس الجاهزة المهربة بقيمة فاقت 9 مليون دينار .

و تم حجز أكثر من 800 طنا من المواد الغذائية المهربة بقيمة 17 مليون دينار. كما حجزت مصالح الحرس الديواني كميات هامة من أجهزة الهواتف الجوالة وتوابعها بقيمة ناهزت 15 مليون دينار وكمية من قطع الغيار المهربة بقيمة فاقت ال5 مليون دينار.



كما قامت مختلف المكاتب الحدودية للديوانة بحجز كميات هامة من البضائع المهربة وتتمثل أهمها في حجز 49 كلغ من مادة الذهب ومبالغ من العملة الأجنبية قدرت بقيمة 4.7 مليون أورو و2.6 مليون دولار علاوة على حجز ما يناهز 16 ألف علبة دواء بصدد تهريبها إلى خارج التراب الوطني.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



