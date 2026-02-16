وحدة الرصد تسجل 16 اعتداءً على الصحفيين خلال جانفي 2026

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

سجّلت وحدة رصد الاعتداءات على الصحفيين بمركز السلامة المهنية التابع لـالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، خلال شهر جانفي 2026، ما مجموعه 16 اعتداءً في حق الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات، وذلك من أصل 20 إشعارًا بحالات وردت على الوحدة عبر الاتصالات الهاتفية، ومتابعة شبكات التواصل الاجتماعي، والاتصال المباشر من المتضررين، إضافة إلى الشكاوى الواردة على النقابة.

وتُظهر المعطيات المسجلة ارتفاعًا نسبيًا مقارنة بشهر ديسمبر 2025، الذي شهد توثيق 14 اعتداءً من أصل 18 إشعارًا تلقتها الوحدة، ما يعكس تواصل التحديات المرتبطة بسلامة الصحفيين أثناء أداء مهامهم.

وقد طالت الاعتداءات خلال جانفي 26 ضحية، توزعوا إلى 11 امرأة و15 رجلًا.

