Français
Anglais
العربية
أخر الأخبار

ورقة جديدة من فئة 20 دينارا تدخل التداول: تحديث في تاريخ الإصدار والتوقيعات

ورقة جديدة من فئة 20 دينارا تدخل التداول: تحديث في تاريخ الإصدار والتوقيعات

أعلن البنك المركزي التونسي عن إصدار ورقة نقدية جديدة من فئة 20 دينارًا (صنف 2017)، تدخل حيّز التداول بداية من 16 فيفري 2026، مع تمتعها بالرواج القانوني والقوة الإبرائية الكاملة.

وأوضح البنك، في مذكرة موجّهة إلى البنوك و الديوان الوطني للبريد ونُشرت على موقعه الرسمي، أن الورقة الجديدة تحتفظ بنفس التصاميم والعناصر الفنية وعلامات الأمان المعتمدة في الورقة المتداولة حاليًا من نفس الفئة والصنف، مع إدخال تعديلات محدودة.

وتتمثل أبرز التغييرات في تحيين تاريخ الإصدار ليصبح 25 جويلية 2025 بدلًا من 25 جويلية 2017، مع طباعته بحجم أكبر من السابق. كما تحمل الورقة توقيع محافظ البنك المركزي فتحي زهير النوري وتوقيع نائب المحافظ مراد عبد السلام، وقد تمت طباعتهما بتقنية الطباعة البارزة وباللون الأحمر الداكن بدل اللون الأحمر المعتمد سابقًا.

المصدر: وات
تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , , , , , , , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

354
الأخبار

الوحدات الأمنية تضرب بقوة : حجز 5000 صفيحة من القنب الهندي و19000 قرص مخدر ومبالغ مالية

336
الأخبار

توقيت شهر رمضان بالمدارس الإعدادية والمعاهد العمومية والخاصة
307
الأخبار

تونس تعزز تعاونها الجامعي في كندا: مبادرة لإحداث نوادٍ أكاديمية ومنصة تفاعلية
293
الأخبار

قضية إبستين : بعد طبيب العائلة… شقيقه يطلق تصريحات مدوية
291
الأخبار

برشلونة يواصل الإنهيار و يهدي صدارة الليغا لريال مدريد
271
الأخبار

تتويج تطبيق My Ooredoo بلقب “منتج السنة تونس 2026”
261
أخر الأخبار

تونس تتحصل على المركز الأول في مسابقة «كليوباترا» الدولية لزيت الزيتون البكر الممتاز
256
الأخبار

اليوم: رصد هلال شهر رمضان
250
الأخبار

علاء غرام يتنازل عن مستحقاته لفائدة النادي الرياضي الصفاقسي
241
الأخبار

رفض الإفراج عن القاضي المعفى هشام بن خالد

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى