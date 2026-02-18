ورقة جديدة من فئة 20 دينارا تدخل التداول: تحديث في تاريخ الإصدار والتوقيعات

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلن البنك المركزي التونسي عن إصدار ورقة نقدية جديدة من فئة 20 دينارًا (صنف 2017)، تدخل حيّز التداول بداية من 16 فيفري 2026، مع تمتعها بالرواج القانوني والقوة الإبرائية الكاملة.

وأوضح البنك، في مذكرة موجّهة إلى البنوك و الديوان الوطني للبريد ونُشرت على موقعه الرسمي، أن الورقة الجديدة تحتفظ بنفس التصاميم والعناصر الفنية وعلامات الأمان المعتمدة في الورقة المتداولة حاليًا من نفس الفئة والصنف، مع إدخال تعديلات محدودة.

وتتمثل أبرز التغييرات في تحيين تاريخ الإصدار ليصبح 25 جويلية 2025 بدلًا من 25 جويلية 2017، مع طباعته بحجم أكبر من السابق. كما تحمل الورقة توقيع محافظ البنك المركزي فتحي زهير النوري وتوقيع نائب المحافظ مراد عبد السلام، وقد تمت طباعتهما بتقنية الطباعة البارزة وباللون الأحمر الداكن بدل اللون الأحمر المعتمد سابقًا.

المصدر: وات

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



