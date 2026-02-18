Français
Anglais
العربية
الأخبار

وزارة الأسرة: برنامج الإيداع العائلي لكبار السّن يتكفّل حاليا بـ435 مُسنا ومُسنة

وزارة الأسرة: برنامج الإيداع العائلي لكبار السّن يتكفّل حاليا بـ435 مُسنا ومُسنة

يتكفّل برنامج الإيداع العائلي لكبار السنّ الذّي تنفّذه وزارة الأسرة والمرأة والطّفولة وكبار السنّ يتكفّل حاليّا بـ435 مسنّا ومسنّة بمختلف ولايات الجمهوريّة، حسب ما أفادت به الوزارة اليوم الأربعاء.

وقد نفّذت وزيرة الاسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، أسماء الجابري، اليوم زيارة لعدد من المسنّين المستفيدين من برنامج الإيداع العائلي لكبار السن بولاية بن عروس تتراوح أعمارهم بين 76 و96 سنة واطّلعت على ظروف إقامة المكفولين من الجنسين لدى أسرهم البديلة في مستهلّ شهر رمضان المعظّم، وعاينت أوضاعهم الصحيّة والنفسيّة وظروف عيشهم داخل أسرهم البديلة ومدى توفّر مقوّمات الرعاية والإحاطة الشاملة بهم.

وثمّنت الجهود التي تبذلها العائلات البديلة وما توفّره من إحاطة أسريّة لكبار السنّ المكفولين، باعتبار أنّ الأسرة هي المحيط الطبيعي الذي يضمن مقوّمات العيش الكريم لهم ويحافظ على توازنهم النفسي والعاطفي.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

354
الأخبار

الوحدات الأمنية تضرب بقوة : حجز 5000 صفيحة من القنب الهندي و19000 قرص مخدر ومبالغ مالية

335
الأخبار

توقيت شهر رمضان بالمدارس الإعدادية والمعاهد العمومية والخاصة
307
الأخبار

تونس تعزز تعاونها الجامعي في كندا: مبادرة لإحداث نوادٍ أكاديمية ومنصة تفاعلية
293
الأخبار

قضية إبستين : بعد طبيب العائلة… شقيقه يطلق تصريحات مدوية
291
الأخبار

برشلونة يواصل الإنهيار و يهدي صدارة الليغا لريال مدريد
271
الأخبار

تتويج تطبيق My Ooredoo بلقب “منتج السنة تونس 2026”
261
أخر الأخبار

تونس تتحصل على المركز الأول في مسابقة «كليوباترا» الدولية لزيت الزيتون البكر الممتاز
255
الأخبار

اليوم: رصد هلال شهر رمضان
250
الأخبار

علاء غرام يتنازل عن مستحقاته لفائدة النادي الرياضي الصفاقسي
241
الأخبار

رفض الإفراج عن القاضي المعفى هشام بن خالد

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى