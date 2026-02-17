Français
وزارة الأسرة تحذّر: نشر صور الأطفال على الإنترنت خرق صريح للقانون

جدّدت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ، في بلاغ صادر الثلاثاء 17 فيفري، تحذيرها إلى القائمين على إدارة مؤسسات الطفولة الخاصة، من محاضن ورياض أطفال ومحاضن مدرسية ونوادٍ، مؤكدة أنّه يُمنع منعًا باتًا نشر صور الأطفال عبر المواقع الإلكترونية والمنصات الرقمية وصفحات التواصل الاجتماعي.

انتهاك صارخ لحقوق الطفل وخصوصيته
وأوضحت الوزارة أنّ نشر صور الأطفال المنتمين إلى هذه المؤسسات أو الكشف عن هوياتهم يُعدّ انتهاكًا خطيرًا لحقوق الطفل وخصوصيته ومعطياته الشخصية، وخرقًا صريحًا للقانون. ودعت جميع المسؤولين عن هذه الفضاءات إلى الامتناع عن استغلال صور الأطفال لأغراض إشهارية أو ترويجية، حتى في حال موافقة الأولياء.

التزام قانوني بحماية المعطيات الشخصية
وشدّدت الوزارة على أنّ مؤسسات الطفولة المبكّرة مطالَبة بحماية هويات الأطفال وبياناتهم الشخصية، واعتماد المناهج البيداغوجية والتربوية الرسمية، إلى جانب الحرص على أن تكون الأنشطة الموجّهة للأطفال، والتي يشاركون فيها، محترِمة لخصوصيتهم وضامنة لمصلحتهم الفضلى.

التبليغ عن أي تهديد لمصلحة الطفل
كما أشارت إلى إمكانية الإشعار الفوري بأي تهديد لمصلحة الطفل الفضلى، إمّا عبر المصالح المركزية والجهوية المعنية، أو من خلال الاتصال على الرقمين 192 و1809، أو بالتواصل مع المكاتب الجهوية لمندوبي حماية الطفولة.

