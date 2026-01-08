Français
وزارة الأسرة تكثّف الرقابة: 133 قرار غلق لفضاءات طفولة فوضوية خلال عشرة أشهر

أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أنّ حملات التصدّي للفضاءات الفوضوية المستقبِلة للأطفال أسفرت عن إصدار 133 قرار غلق منذ بداية سنة 2025 وإلى غاية شهر أكتوبر الماضي، في إطار مجهودات متواصلة لحماية الطفولة المبكرة وضمان سلامة الأطفال.

وأوضحت الوزارة أنّ هذه الفضاءات تُصنّف “عشوائية” بسبب ممارستها النشاط دون تراخيص قانونية، مؤكدة أنّ غلقها يتمّ بمقتضى قرارات تصدر عن ولاة الجهات المعنية، طبقًا للتشريعات الجاري بها العمل.

كما كشفت أنه تم إحداث لجنة على مستوى كل ولاية تُعنى بمتابعة ورقابة هذه الفضاءات، وذلك تنفيذًا للقرار المشترك الصادر بتاريخ 25 سبتمبر 2023 بين وزارة الأسرة ووزارة الداخلية، بهدف إحكام التنسيق وتعزيز آليات المراقبة الميدانية.

المصدر: وات

