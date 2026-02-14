وزارة الأسرة : تنفيذ قرار غلق روضة الأطفال المتعلقة بها شبهة الاعتداء الجنسي على طفل

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أصدرت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، قرارا بغلق روضة أطفال خاصة تعلّقت بها شبهة الاعتداء الجنسي على طفل، وذلك طبقا للمقتضيات القانونيّة.

و أفادت الوزارة، في بلاغ لها اليوم السبت، بأنه تمت مباشرة تنفيذ قرار الغلق لروضة الأطفال المعنية من قبل المصالح الجهويّة للوزارة وبتنسيق تام مع والي الجهة.

و أشارت إلى أنه يمكن الإشعار الفوري حول أيّ تهديد لمصلحة الطفل الفضلى إما مباشرة لدى المصالح المركزيّة والجهويّة المعنيّة أو عن طريق الرقمين 192 و1809 أو بالاتصال بالمكاتب الجهويّة لمندوبي حماية الطفولة.

و شددت الوزارة، على أهمية الانتباه لخطورة ما يتمّ تداوله عبر بعض المنابر ومنصات التواصل الاجتماعي من معطيات شخصيّة وبيانات يمكن أن تساعد على التعريف بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بالطفل، إذ يمثّل ذلك انتهاكا صارخا لحقوق الطفل، طبقا لأحكام الدستور ومجلة حماية الطفل والقانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المتعلّق بحماية المعطيات الشخصيّة وموجبا للتتبّع.

يذكر أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بأريانة، اتخذت أمس الجمعة، قرار الاحتفاظ بأشخاص مشتبه بهم في واقعة الاعتداء الجنسي التي تعرض لها مؤخرا طفل بإحدى رياض الاطفال الخاصة، وذلك إلى حين استكمال الأبحاث وورود نتائج التساخير الطبية.

و أكدت النيابة العمومية في بلاغ إعلامي، أنه على إثر تقدم والدة الطفل المتضرر من واقعة الاعتداء بجهة النصر من ولاية أريانة بشكاية، تم التعامل مع البلاغ بشكل فوري وجدي، حيث تم سماع الشاكية وسماع المتضرر بحضور أخصائي نفسي ثم عرضه مباشرة على الطب الشرعي وإجراء الاختبارات الجينية والفنية اللازمة إلى جانب معاينة مكان الواقعة ومحتوى كاميرات المراقبة وسماع جميع الأطراف العاملة بالروضة المذكورة.

و قد أثارت هذه القضية ضجة كبرى لدى الرأي العام وفي وسائل التواصل الاجتماعي، وأطلقت النداءات للتفاعل الفوري مع هذه الحادثة من قبل السلط المعنية وغلق الروضة ومحاسبة الفاعلين، وذلك إثر نشر تسجيلات صوتية على منصة للتواصل الاجتماعي، لأم الطفل ضحية الاعتداء كشفت فيها عن تفاصيل تتعلق بتعرض ابنها ذي الثلاث سنوات لاعتداء جنسي داخل روضة الأطفال.

