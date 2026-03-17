وزارة الأسرة تُحذّر من الألعاب الخطيرة على صحة الأطفال

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

دعت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ، اليوم الثلاثاء، كافّة الأولياء والإطارات التربوية بمؤسسات الطفولة العمومية والخاصة إلى تفادي اقتناء الألعاب التي تشكّل خطرًا على صحة الأطفال، وذلك بناءً على التوصيات الصادرة في الغرض عن وزارتي الصحة والتجارة وتنمية الصادرات.

ولفتت الوزارة، في بلاغ نشرته على صفحتها الرسمية بمنصة التواصل الاجتماعي الفايسبوك، إلى أن هذه الدعوة تندرج في إطار الحرص على تأمين سلامة الأطفال ووقايتهم من المخاطر الصحية المحتملة، ومختلف أشكال التهديد والأضرار التي يمكن أن تنجرّ عن اقتناء ألعاب لا تستجيب للمواصفات الصحية المطلوبة.

وتشكّل الألعاب المتكوّنة من مادة الرمل أو المحتوية عليه (الرمل السحري، رمل الرسم أو رمل التشكيل) خطرًا على صحة الأطفال، وذلك تبعًا للتحذيرات الصحية التي تم رصدها بعدّة دول حول تواجد مادة الحرير الصخري (Amiante)، وهي مادة مسرطنة عند استنشاقها، وفقًا للبلاغ ذاته.

وحذّرت الوزارة من مخاطر اقتناء الألعاب مجهولة المصدر، والتي لا تحتوي على بيانات توضيحية للفئة العمرية، إضافة إلى المفرقعات والألعاب النارية التي قد تسبب حروقًا أو إصابات خطيرة للأطفال، وتؤثر سلبًا على صحتهم النفسية والسلوكية.

وشدّدت الوزارة على ضرورة التوقف فورًا عن استخدام ألعاب الرمل المذكورة وإتلافها، موصيةً باقتناء ألعاب الأطفال من مسالك التوزيع المنظمة والمحلات المعترف بها، لضمان خضوعها للمراقبة، مع الحرص على التثبت من ملصقات التأشير التي توضّح سنّ الطفل المسموح له باللعبة وطريقة استخدامها الآمن.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

