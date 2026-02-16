Français
وزارة الأسرة والمرأة والطفولة : خطّة تنفيذيّة للإعداد والتأهيل للحياة الزوجيّة

أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ أن أسماء الجابري، وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ، أشرفت يوم الاثنين 16 فيفري 2026 بمقر الوزارة على جلسة عمل لجنة قيادة الخطة التنفيذيّة للإعداد والتأهيل للحياة الزوجيّة.

وخصّصت الجلسة، الملتئمة بحضور ممثلي الوزارات ذات العلاقة، لعرض مشروع الخطة التنفيذيّة ومناقشة خطوطها العريضة ومحاورها وأهدافها.

وتهدف الخطّة التنفيذيّة حسب الوزارة إلى تعزيز معارف المقبلين على الزواج حول مكانة الأسرة والقيم التي ترتكز عليها، وتمكين المقبلين على الزواج من اكتساب الكفاءات اللازمة للاضطلاع بمختلف الأدوار الموكلة لهم لإدارة الأسرة والتصرف في مواردها وتأهيلهم لحسن تربية النشء وتصور مشروع حياة القرينين.

كما ترمي إلى ترسيخ ثقافة التواصل الجيد والصحة الجسدية والنفسية لدى المقبلين على الزواج ومساعدة المقبلين على الزواج على مجابهة نفقات الزواج.

و اضافت الوزارة أن المشاركون تدارسوا خلال جلسة العمل آليات توسيع الشرائح المستهدفة وتعزيز دور الخطّة في ترسيخ القيم الأسريّة عند الناشئة إلى جانب الاعتماد على الحملات التحسيسيّة ذات الرسائل الترغيبيّة والجاذبة.

