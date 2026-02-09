وزارة البيئة : إطلاق مبادرة حماية السواحل

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

في إطار البرنامج الوطني لإحداث المساحات المحمية البحرية والساحلية بالبلاد التونسية، أشرف السيّد وزير البيئة، حبيب عبيد، بمعية السيّد وليد الطبوبي والي مدنين، صباح اليوم الاثنين 9 فيفري 2026، على انطلاق مبادرة حماية الشريط الساحلي.

وتهدف المبادرة الساحليّة إلى:

• وضع طريقة جديدة للتدخل على الشريط الساحلي بتمكين كافة أصحاب المصلحة من انجاز أشغال حمائية لمنشآتهم والمنشآت العمومية،

• إعداد والتعريف بنماذج التدخلات وتقنيات ناجحة وتعميمها،

• تكاثف الجهود لتهئية الشريط الساحلي،

• اسناد علامة ECOPLAGE للشاطئ أو المؤسسة المنخرطة بالمبادرة.

وخلال جلسة العمل تم وضع ورقة عمل للشروع في الإنجاز .

وضمت زيارة ولاية مدنين المحطات التالية :

• إطلاق تنفيذ مشروع دعم التصرّف الفعّال في المساحة المحمية البحرية والساحليّة برأس الرمل – جربة، وذلك بالشراكة مع جمعية جليج للبيئة البحرية وصندوق التمويل المستدام للمساحات المحمية البحرية بالمتوسط (The MedFund)، باعتبارها من أهم المناطق البحرية والساحلية بالجهة ولدورها المحوري في الحفاظ على التوازن الإيكولوجي لجزيرة جربة خاصة مع ارتفاع مستوى البحر.

• امضاء اتفاقيات تهيئة الشريط الساحلي بجالطا والكنايس وكوريات.

وتم خلال الزيارة الميدانية :

• معاينة وضعية الشريط الساحلي بكلّ من منطقتي سيدي جمور وميدون و أجيم.

• الاطلاع على وضعيات الإشغال الوقتي للملك العمومي البحري بعدد من القواعد البحريّة، و محطات الأنشطة الترفيهية البحريّة وسبل تسوية الوضعيات القائمة.

• معاينة أشغال حماية مدينة مدنين من خطر الفيضانات ومياه النزّ بالجهة، وسبل معالجتها في إطار مقاربة مندمجة تراعي الخصوصيات المحلية وتحافظ على الموارد المائية.

• معاينة وضعية الأودية بعد التقلبات المناخية الأخيرة، بحسي مدنين – مدنين مدنين الجنوبية، وتقييم الحاجيات العاجلة للتدخل، إلى جانب الفرص المتاحة للتثمين .

• المشاركة في انطلاق برنامج خمسينية معهد المناطق القاحلة بمدنين، بحضور مجلس إدارة المعهد.

وقد التأمت هذه الزيارة بحضور نواب عن الجهة وممثلي مختلف السلط المحلية والجهوية، إلى جانب إطارات عن وزارة الداخلية والسياحة والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والبيئة والمجتمع المدني.

