الأخبار

وزارة التجارة تحذر من ألعاب أطفال تحتوي على مادة الأميانت المسرطنة و تدعو إلى سحبها من السوق

وزارة التجارة تحذر من ألعاب أطفال تحتوي على مادة الأميانت المسرطنة وتدعو إلى سحبها من السوق

تبعا للتحذيرات الصحية الدولية المتعلقة باحتواء لعب الأطفال المصنوعة من الرمل أو التي تحتوي عليه، على مادة الحرير الصخري (Amiante) المصنف كمادة المسرطنة وتبعا للبلاغ الصادر بتاريخ 7 مارس 2026.

أصدرت وزارة التجارة وتنمية الصادرات بلاغا دعت من خلاله موردي لعب الأطفال إلى :

-عدم توريد لعب أطفال تحتوي على هذه المادة.

-التحري لدى مزوديهم إن كانت اللعب الموردة إلى السوق الداخلية قد شملتها عمليات السحب والاسترجاع على المستوى الدولي،

-سحب منتجاتهم من هذه اللعب من السوق الداخلية والقيام بالتحاليل المخبرية للتثبت من مدى وجود مادة الحرير الصخري (Amiante) بها،

-في حالة ثبوت وجود مادة (Amiante) يجب سحب منتجات لعب الأطفال المعنية من مختلف مسالك التوزيع،

-اعلام الحرفاء بكل وسيلة تترك أثرا (نشريات على واجهة المحلات، المواقع الالكترونية، مواقع التواصل الاجتماعي…) بضرورة ارجاع اللعب موضوع السحب واسترجاع ثمنها.

-إعلام الوزارة تباعا بكل الإجراءات المتخذة في الغرض ومدى التقدم في انجازها.

كما تدعو الوزارة كل تجار الجملة والتفصيل للعب الأطفال لعدم العرض والبيع للمستهلك لهذه المنتجات والتنسيق مع المورد في سحبها.

