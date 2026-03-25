وزارة التجارة: تسجيل 342 شكاية خلال رمضان وارتفاع نسق التجاوزات

أفادت وزارة التجارة وتنمية الصادرات، في بلاغ صادر اليوم الأربعاء، أنها تلقت 342 شكاية بالتوازي مع شهر رمضان المعظم، مسجلة بذلك زيادة بنسبة 12% مقارنة برمضان 2025، في حين بلغت نسبة معالجة هذه الشكايات 80%.

وأوضحت الوزارة أن أغلب التشكيات تعلقت بالمنتجات ذات الاستهلاك الواسع، خاصة الخضر والغلال واللحوم الحمراء ولحوم الدواجن، إلى جانب المواد الغذائية الأساسية والمدعمة، ما يعكس حساسية هذه الفترة من السنة على مستوى التزويد والأسعار.

وبيّنت أن أبرز الإخلالات المسجلة تمثلت في عدم إشهار الأسعار، والترفيع فيها بصفة غير قانونية، إلى جانب إخفاء البضائع والامتناع عن البيع، وهي ممارسات تمسّ بشكل مباشر بحقوق المستهلك.

وأكدت الوزارة أنها تواصل متابعة الشكايات الواردة عبر مختلف قنوات الاتصال، في إطار تعزيز منظومة حماية المستهلك وترسيخ مبادئ الشفافية في المعاملات التجارية، والتصدي لكل التجاوزات التي قد تضر بالمصالح المادية والصحية للمواطنين.

كما شددت على تسخير كافة الإمكانيات البشرية والمادية لضمان حسن متابعة هذه الملفات ومعالجتها، وذلك عبر هياكلها الرقابية على المستويين المركزي والجهوي.

وأشارت إلى أن الشكايات لم تقتصر على المستهلكين فقط، بل شملت أيضاً التعاملات بين المهنيين، بما يتيح التدخل لمعالجة الإخلالات وضمان منافسة نزيهة وفق قواعد السوق، مع الحفاظ على حقوق مختلف المتدخلين في المنظومة الاقتصادية، من الإنتاج إلى التوزيع وصولاً إلى الاستهلاك.

ولفتت الوزارة إلى أن التدخلات الميدانية المنجزة في إطار معالجة الشكايات ساهمت في توجيه العمل الرقابي وتعزيز نجاعته، فضلاً عن الكشف عن ممارسات تخلّ بشفافية المعاملات.

وفي ختام بلاغها، دعت وزارة التجارة المستهلكين إلى الإبلاغ عن كل التجاوزات عبر الرقم الأخضر 80100191، مؤكدة مواصلة تكثيف الحملات الرقابية لضمان شفافية المعاملات وحماية حقوق المواطنين.

