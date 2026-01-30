وزارة التجارة تشدّد: لا تسامح مع القهوة المهرّبة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

دعت وزارة التجارة وتنمية الصادرات جميع المتدخلين في قطاع القهوة، وخاصة أصحاب المقاهي، إلى الالتزام بالتزوّد حصريًا بالقهوة من وحدات القلي المحلية، والامتناع الفوري عن التعامل مع القهوة المهرّبة، باعتبارها منتوجًا غير آمن وغير خاضع للرقابة الصحية.

وأوضحت الوزارة أنه تم خلال الفترة الأخيرة رصد تفاقم ملحوظ لظاهرة ترويج واستعمال القهوة المهرّبة، إلى جانب تزايد الإقبال عليها رغم الشبهات الخطيرة المتعلقة بجودتها، ومصدرها، وظروف خزنها وعرضها.

وأكدت أن الفرق الرقابية بمختلف تشكيلاتها تواصل متابعة مسالك التوزيع، والقيام بـ حجز الكميات المهرّبة، مع اتخاذ التتبعات الجزائية اللازمة ضد كل من يثبت تورطه في توزيع أو نقل أو استعمال هذه المنتجات المخالفة.

