وزارة التجارة تضبط برنامجاً رقابيّاً خصوصيّاً استعداداً لشهر رمضان

وزارة التجارة تضبط برنامجاً رقابيّاً خصوصيّاً استعداداً لشهر رمضان

أفادت وزارة التجارة وتنمية الصادرات، اليوم السبت، بأنها وضعت برنامجاً رقابيّاً خصوصيّاً للتصدي لمختلف أشكال الاحتكار والمضاربة وكل الممارسات التي تضر بالسوق والمقدرة الشرائية للمواطن، وذلك استعدادا لشهر رمضان المعظم وفي ظل ما يشهده من إقبال كبير على مستوى الاستهلاك.

و في هذا الإطار، قالت الوزارة، في بلاغ اليوم، أنها وضعت على ذمة المستهلكين الرقم الأخضر 80100191 كامل أيام الأسبوع، بصفة مباشرة من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 16 بعد الزوال، وترك رسائل صوتية خارج هذا التوقيت، إلى جانب أرقام الإدارات الجهوية المدرجة على موقع الوزارة www.commerce.gov.tn للتبليغ عن أي تجاوزات يتم تسجيلها.

و أكدت الوزارة على أن جميع الشكايات الواردة يتم التعامل معاها بجدية وفي أقرب الاجال وفي إطار تدخلات ميدانية مع تطبيق القانون ضد كل الممارسات التي تضر بالسوق وبالمستهلك.

و تندرج آليات التبليغ التي تضعها الوزارة على ذمة العموم ضمن تعزيز نجاعة العمل الرقابي وتسريع التدخلات الميدانية بما يضمن شفافية المعاملات واستقرار السوق خلال شهر رمضان.

