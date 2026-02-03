وزارة التجارة تضع رقمنة الخدمات ضمن أولوياتها

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أشرف وزير التجارة وتنمية الصادرات، مساء يوم الاثنين 02 فيفري 2026، على اجتماع عمل خُصّص لمتابعة مدى تقدّم إنجاز مشاريع الرقمنة وتبسيط الإجراءات الإدارية، وذلك بحضور رئيسة الديوان وعدد من إطارات الوزارة.

وخلال الاجتماع، شدّد الوزير على ضرورة التسريع في استكمال مشاريع الرقمنة في أقرب الآجال، باعتبارها خيارًا استراتيجيًا ينسجم مع توجّهات الدولة ويخدم المصلحة العامة، داعيًا إلى تسخير كل الموارد البشرية والتقنية اللازمة لضمان إنهاء هذه المشاريع بالنجاعة والسرعة المطلوبتين.

كما أوصى الوزير بـتعزيز التنسيق بين مختلف الإدارات المركزية والهياكل تحت الإشراف، بهدف تذليل الصعوبات التي قد تعيق تنفيذ مشاريع الترابط البيني والتحوّل الرقمي، مع التأكيد على أهمية توفير المعطيات الدقيقة والموثوقة لإنجاح هذا المسار.

