وزارة التجارة تكشف عن نتائج نشاط المراقبة الاقتصادية خلال اليوم الأول لشهر رمضان

أضدرت وزارة التجارة بلاغا كشفت من خلاله عن نشاط المراقبة الاقتصادية خلال اليوم الأول لشهر رمضان.
و في ما يلي نص البلاغ :
بلاغ حول نتائج نشاط المراقبة الاقتصادية خلال اليوم الأول
من شهر رمضان من سنة 2026
عدد الزيارات الرقابية: 3550 زيارة
عدد المخالفات: 689 مخالفة اقتصادية بنسبة تطور بلغت حوالي (7%) مقارنة بنفس اليوم من شهر رمضان 2025 (645 مخالفة اقتصادية)حيث تتوزع كالتالي:
188 مخالفة في التجاوزات السعرية والاحتكارية،
321 مخالفة في شفافية المعاملات،
4 مخالفات في التلاعب بالدعم
176 مخالفة أخرى في الجودة والميتورولوجيا وبقية المجالات،
427 مخالفة في المنتجات الفلاحية والبحرية الطازجة،
154 مخالفة في المواد الغذائية العامة ،
50 مخالفة في المخابز والمطاعم والمقاهي
58 مخالفة في المواد الصناعية المختلفة
أهم المحجوزات:
1،7طنا من مشتقات حبوب مدعمة
2،8 طنا من الخضر والغلال
805 بيضة
1846 لترا من الزيت النباتي المدعم
1،2 طنا من السكر
327 علبة تبغ
كما تم تسجيل 11 شكاية عبر الرقم الأخضر، شملت ولايات الشمال و الوسط و الجنوب و تعلقت بالإبلاغ على جملة من التجاوزات مثل عدم الإسعار والترفيع في الاسعار والامتناع عن البيع كما تمت معالجة أربع شكايات.
