وزارة التجارة تكشف عن نتائج نشاط المراقبة الاقتصادية خلال اليوم الأول لشهر رمضان

عدد المخالفات: 689 مخالفة اقتصادية بنسبة تطور بلغت حوالي (7%) مقارنة بنفس اليوم من شهر رمضان 2025 (645 مخالفة اقتصادية)حيث تتوزع كالتالي:

كما تم تسجيل 11 شكاية عبر الرقم الأخضر، شملت ولايات الشمال و الوسط و الجنوب و تعلقت بالإبلاغ على جملة من التجاوزات مثل عدم الإسعار والترفيع في الاسعار والامتناع عن البيع كما تمت معالجة أربع شكايات.