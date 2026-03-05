وزارة التجارة: حجز أحذية وملابس جاهزة ولعب أطفال وماء جافال..هذه نتائج مراقبة الجودة في النصف الأول من شهر رمضان

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

نشرت وزارة التجارة نتائج مراقبة الجودة إلى حدود النصف الأول من شهر رمضان المعظم 2026.

وأعلنت الوزارة أن في إطار المجهودات الرقابية المكثفة التي تقوم بها لضمان جودة وسلامة المنتجات التي يزداد الإقبال عليها خلال شهر رمضان المعظم وعيد الفطر خاصة الملابس الجاهزة والأحذية ولعب الأطفال وماء الجفال، تم تنفيذ عمليات المراقبة التي شملت مختلف مسالك التوزيع بالجملة والتفصيل.

وقد سجلت هذه العمليات، خلال الفترة الاستباقية لهذه المنتجات، والنصف الأول من شهر رمضان المعظم النتائج التالية:

النشاط الرقابي :

تنفيذ 248 زيارة وتفقد رفع 350 عينة (أحذية وملابس جاهزة ولعب أطفال وماء جافال….) لإخضاعها للتحاليل المخبرية.

التحاليل المخبرية: شملت التثبت من المواد الكميائية والخصائص الفيزيائية وصحة البيانات المتعلقة بالتركيبة الموجودة ببطاقات التأشير …،

المراقبة الإحصائية للوزن: مراقبة50 مخبزة مصنفة حيص تم تحرير 43 محضرا في المراقبة الإحصائية لوزن الخبز.

المحجوزات:

277 مسدسا يشكل ترويجها خطرا على سلامة الأطفال

597 لترا من ملء الجافال

100 وحدة من منتجات نسيج

912 زوج حذاء غير مطابقة للتراتيب الجاري بها العمل.

إعادة تصدير وإتلاف: 18568 قطعة لعب أطفال لا تتوفر فيها المستلزمات العامة لتحقيق السلامة.

المخالفات: تسجيل 13 مخالفة في عرض ومسك منتجات غير مطابقة للتراتيب الجاري بها العمل ولا تتوفر فيها المستلزمات العامة لتحقيق السلامة.

عرائض المستهلكين: معالجة 21 عريضة للمستهلكين تعلقت بخدمات ما بعد البيع وجودة المنتجات فضلا عن الاقتناءات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

