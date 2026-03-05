Français
الأخبار

وزارة التجارة: حجز أحذية وملابس جاهزة ولعب أطفال وماء جافال..هذه نتائج مراقبة الجودة في النصف الأول من شهر رمضان

نشرت وزارة التجارة نتائج مراقبة الجودة  إلى حدود النصف الأول من شهر رمضان المعظم 2026.

وأعلنت الوزارة  أن  في إطار المجهودات  الرقابية المكثفة التي تقوم بها  لضمان جودة وسلامة المنتجات التي يزداد  الإقبال عليها خلال شهر رمضان المعظم وعيد الفطر خاصة  الملابس الجاهزة والأحذية ولعب الأطفال وماء الجفال، تم تنفيذ  عمليات المراقبة التي شملت مختلف مسالك التوزيع بالجملة والتفصيل.

وقد سجلت هذه العمليات، خلال الفترة الاستباقية  لهذه المنتجات، والنصف الأول من شهر رمضان المعظم النتائج التالية:

النشاط الرقابي :

تنفيذ 248 زيارة  وتفقد رفع 350 عينة (أحذية وملابس جاهزة ولعب أطفال وماء جافال….) لإخضاعها للتحاليل  المخبرية.

التحاليل المخبرية: شملت التثبت من المواد الكميائية والخصائص الفيزيائية وصحة البيانات المتعلقة بالتركيبة الموجودة ببطاقات التأشير …،

المراقبة الإحصائية للوزن: مراقبة50 مخبزة مصنفة حيص تم تحرير 43 محضرا في المراقبة الإحصائية لوزن الخبز.

المحجوزات:

  • 277 مسدسا يشكل ترويجها خطرا على سلامة الأطفال
  • 597 لترا من ملء الجافال
  • 100 وحدة من منتجات نسيج
  • 912 زوج حذاء غير مطابقة للتراتيب الجاري بها العمل.

إعادة تصدير وإتلاف: 18568 قطعة لعب أطفال لا تتوفر فيها المستلزمات العامة لتحقيق السلامة.

المخالفات: تسجيل 13 مخالفة في عرض ومسك منتجات غير مطابقة للتراتيب الجاري بها العمل ولا تتوفر فيها المستلزمات العامة لتحقيق السلامة.

عرائض المستهلكين: معالجة 21  عريضة للمستهلكين تعلقت بخدمات ما بعد البيع وجودة المنتجات فضلا عن الاقتناءات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

