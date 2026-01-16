Français
مجتمع

وزارة التجارة : كل المنتوجات الاستهلاكية ستكون متوفرة خلال شهر رمضان 2026

تم التأكيد خلال  الاجتماع الدوري للمديرين الجهويين للتجارة وتنمية الصادرات والمديرين العامين والرؤساء المديرين العامين للهياكل تحت الإشراف على أن كل المنتوجات الاستهلاكية من خضر وغلال ولحوم بيضاء وحمراء وبيض وحليب…ستكون متوفرة خلال شهر رمضان 2026 بما يلبي انتظارات وحاجيات المستهلك حيث يتواصل تكوين المخزونات مع إمكانية اللّجوء إلى توريد اللّحوم الحمراء لتعديل السوق وبأسعار تراعي القدرة الشرائية للمستهلك.

كما تم استعراض تقييم لسنة 2025، حيث تم التأكيد على استقرار وضعية التزويد والتي اتسمت حسب وزارة التجارة بالاستقرار في أغلب المواد الاستهلاكية باستثناء تذبذب طفيف في بعض المواد.

تعليقات

