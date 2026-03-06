وزارة التجارة: نتائج مراقبة الجودة إلى حدود النصف الأول من شهر رمضان

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلنت وزارة التجارة وتنمية الصادرات، عن تنفيذ عمليات مراقبة شملت مختلف مسالك التوزيع بالجملة والتفصيل لضمان جودة وسلامة المنتجات التي يزداد الإقبال عليها خلال شهر رمضان المعظم وعيد الفطر خاصة منها الملابس الجاهزة والأحذية ولعب الأطفال وماء الجافال.

وتم خلال النصف الأول من شهر رمضان، وفق بلاغ صادر عن الوزارة مساء اليوم الخميس، تنفيذ 248 زيارة تفقد ورفع 350 عينة (أحذية وملابس جاهزة ولعب أطفال وماء جافال..) لإخضاعها للتحاليل المخبرية

وشملت التحاليل المخبرية التثبت من المواد الكميائية والخصائص الفيزيائية وصحة البيانات المتعلقة بالتركيبة الموجودة ببطاقات التأشير، بالإضافة إلى مراقبة 50 مخبزة مصنفة أسفرت عن تحرير 43 محضرا في المراقبة الإحصائية لوزن الخبز.

وتمثلت المحجوزات حسب الوزارة، في 277 مسدسا يشكل ترويجها خطرا على سلامة الأطفال و597 لترا من ماء الجافال و100 وحدة من منتجات نسيج و912 زوج حذاء غير مطابقة للتراتيب الجاري بها العمل، فضلا عن إعادة تصدير وإتلاف 18568 قطعة لعب أطفال لا تتوفر فيها المستلزمات العامة لتحقيق السلامة.

وأضافت وزارة التجارة أنه تم تسجيل 13 مخالفة في عرض ومسك منتجات غير مطابقة للتراتيب الجاري بها العمل ولا تتوفر فيها المستلزمات العامة لتحقيق السلامة، ومعالجة 21 عريضة للمستهلكين تعلقت بخدمات ما بعد البيع وجودة المنتجات فضلا عن الاقتناءات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



