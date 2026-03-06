Français
Anglais
العربية
الأخبار

وزارة التجارة: نتائج مراقبة الجودة إلى حدود النصف الأول من شهر رمضان

وزارة التجارة: نتائج مراقبة الجودة إلى حدود النصف الأول من شهر رمضان

أعلنت وزارة التجارة وتنمية الصادرات، عن تنفيذ عمليات مراقبة شملت مختلف مسالك التوزيع بالجملة والتفصيل لضمان جودة وسلامة المنتجات التي يزداد الإقبال عليها خلال شهر رمضان المعظم وعيد الفطر خاصة منها الملابس الجاهزة والأحذية ولعب الأطفال وماء الجافال.

وتم خلال النصف الأول من شهر رمضان، وفق بلاغ صادر عن الوزارة مساء اليوم الخميس، تنفيذ 248 زيارة تفقد ورفع 350 عينة (أحذية وملابس جاهزة ولعب أطفال وماء جافال..) لإخضاعها للتحاليل المخبرية

وشملت التحاليل المخبرية التثبت من المواد الكميائية والخصائص الفيزيائية وصحة البيانات المتعلقة بالتركيبة الموجودة ببطاقات التأشير، بالإضافة إلى مراقبة 50 مخبزة مصنفة أسفرت عن تحرير 43 محضرا في المراقبة الإحصائية لوزن الخبز.

وتمثلت المحجوزات حسب الوزارة، في 277 مسدسا يشكل ترويجها خطرا على سلامة الأطفال و597 لترا من ماء الجافال و100 وحدة من منتجات نسيج و912 زوج حذاء غير مطابقة للتراتيب الجاري بها العمل، فضلا عن إعادة تصدير وإتلاف 18568 قطعة لعب أطفال لا تتوفر فيها المستلزمات العامة لتحقيق السلامة.

وأضافت وزارة التجارة أنه تم تسجيل 13 مخالفة في عرض ومسك منتجات غير مطابقة للتراتيب الجاري بها العمل ولا تتوفر فيها المستلزمات العامة لتحقيق السلامة، ومعالجة 21 عريضة للمستهلكين تعلقت بخدمات ما بعد البيع وجودة المنتجات فضلا عن الاقتناءات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

363
الأخبار

الجزائر : التخلي عن الوالدين قد يكلّف حتى 3 سنوات سجناً… و الخدمات الاجتماعية تدخل البيوت

350
الأخبار

الاتحاد الأمريكي يرد على تهديدات إيران بالانسحاب من المونديال
343
الأخبار

وزير الشؤون الاجتماعية : التفطن إلى 123 متقاعدا يجمعون بين الجراية والأجر بالقطاعين العمومي والخاص
310
الأخبار

أمطار رعدية غزيرة ورياح قوية بداية من الخميس: تنبيه جوي جديد في تونس
305
الأخبار

السجن 10 سنوات لقاصرين حاولا إعدام صديقهما شنقا في بناية مهجورة
292
الأخبار

بقلم مرشد السماوي : حذاري ثم حذاري من موجة انتشار الدجالين الدراويش و المدعين انهم أحفاد الرسول و أولياء الله المعالجين الروحانيين وبائعي الأوهام الممولين من أعداء يستهدفون الاسلام و العروبة لبث الفتنة و التفرقة
285
اقتصاد وأعمال

رمضان في تونس: حين تلتهم موائد الإفطار مدخرات الأسر
280
الأخبار

مسؤول عسكري إيراني يهدد بضرب مفاعل ديمونا النووي
270
الأخبار

قطر : وزارة الداخلية تحذر من تصوير ونشر المقاطع المرتبطة بالمستجدات الميدانية
264
الأخبار

عباس عراقجي (وزير الخارجية الإيراني): الهجمات الصاروخية كانت موجّهة إلى المصالح الأمريكية ولا تستهدف دولة قطر

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى