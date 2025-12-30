Français
وزارة التجهيز. : تسليم 706 مساكن اجتماعية خلال سنة 2025

في إطار مواصلة اجراءات توزيع المساكن الاجتماعية الجاهزة لمستحقيها، انعقد اليوم الثلاثاء 30 ديسمبر 2025، تحت إشراف وزير التجهيز والإسكان السيد صلاح الزواري، اجتماع لجنة قيادة البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي والذي خصص للإعلام بالقائمات النهائية للمترشحين للانتفاع بمساكن اجتماعية والمصادقة على جداول تحديد الأثمان بالنسبة لكل منتفع بالمساكن الاجتماعية للمشاريع الجاهزة المنجزة بعدد من المعتمديات بمختلف ولايات الجمهورية.

وأوصى الوزير بمراجعة التشريعات المتعلقة بالبرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي ليتلائم مع المتطلبات الاجتماعية والالتزام بمواصلة العمل الجاد للتسريع في وتيرة إنجاز بقية المشاريع والاستعداد للانطلاق في المرحلة الثانية من البرنامج من أجل إنجاز مشاريع سكنية جديدة مبرمجة خلال سنة 2026 علما أنه قد تم إلى حد الآن تسليم 4708 مسكنا اجتماعيا 706 منها خلال سنة 2025. وقد حضر أشغال هذه اللجنة أعضاء لجنة القيادة وعدد من إطارات الوزارة.

