Français
Anglais
العربية
الأخبار

وزارة التجهيز تعلن عن تحوير جزئي لحركة المرور على مستوى مفترق المروج 1 و 2

وزارة التجهيز تعلن عن تحوير جزئي لحركة المرور على مستوى مفترق المروج 1 و 2

أعلنت وزارة التّجهيز والإسكان عن تحوير جزئي لحركة المرور يهم كافة مستعملي الطريق الوطنيّة رقم 3 أ1 اذ سيتمّ تحويل حركة المرور على مستوى مفترق المروج 1 و2 ، لإنجاز طبقة السير وذلك في إطار مواصلة أشغال مشروع توسعة المدخل الجنوبي للعاصمة قسط عدد 03.

و أوضحت في بلاغ لها الاثنين، ان التحوير سيكون خلال الفترات التالية:

الثلاثاء 06 جانفي : من الساعة السّابعة صباحا إلى الثانية بعد الزّوال، سيتمّ غلق جزء الطّريق المؤدي إلى المفترق بالنسبة للقادمين من تونس والمتوجّهين نحو اليهوديّة.

الخميس 8 جانفي : من السّاعة التّاسعة ليلا إلى السّاعة الرّابعة صباحا من اليوم الموالي، سيتم غلق المفترق الدّائري.

السبت 10 جانفي : ابتداء من السّاعة السّابعة صباحا إلى الثانية بعد الزّوال، سيتمّ غلق جزء الطّريق المؤدّي من المفترق باتجاه تونس.

و يمكن لمستعملي الطريق العبور عبر الجسر الجديد بصفة وقتية و الدّخول إلى المروج 2 من الطريق الوقتيّة المحدثة في الغرض.

و دعت الوزارة متساكني المروج 01 و المروج 3 المتجّهين إلى تونس، الى العبور عبر مفترق ميامي و محول بئر القصعة خاصة بالنسبة لليلة الخميس و يوم السبت.

و أوصت وزارة التجهيز والإسكان كافّة مستعملي الطّريق إلى التّخفيض من السرعة على مستوى الأشغال و احترام العلامات الدالة.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

962
الأخبار

باجة : وفاة شخصين في حادث مرور

490
الأخبار

باجة : تركيب محطة ضخ شمسية ضمن مشروع نبعة لتعزيز الفلاحة المستدامة [فيديو]
338
الأخبار

الكشف عن حقيقة نفي مادورو إلى تركيا
309
الأخبار

كأس أمم إفريقيا 2025 – خليل شمّام: “هزيمة موجعة للغاية… لكن هذه هي كرة القدم” (فيديو)
307
الأخبار

مقتل ما لايقل عن 40 شخصا خلال عملية اعتقال مادورو
294
الأخبار

كان 2025 – علي العابدي: «نأمل أن يكون المستقبل أفضل» (فيديو)
291
الأخبار

ديلان برون : المستقبل سيكون أفضل للمنتخب التونسي
288
الأخبار

سامي الطرابلسي : “حسرة كبيرة و ألم على خروج المنتخب الوطني من كأس أمم إفريقيا” (فيديو)
287
الأخبار

وزير الخارجية الأمريكي : لن ندعم بقاء نائبة رئيس فنزويلا على رأس السلطة
274
الأخبار

غانا: جندي جُنّد من قبل روسيا بعد أسره في أوكرانيا يُنتظر وصوله إلى أكرا

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى