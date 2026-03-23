وزارة التجهيز والإسكان: الزيادة من ألفي دينار إلى 5 آلاف دينار في منح تحسين المسكن غير كافية

رداً على سؤال كتابي تقدم به النائب سامي رايس، يطلب من خلاله مراجعة منح تحسين المسكن لذوي الدخل المحدود والعائلات المعوزة، أفادت وزارة التجهيز والإسكان أنه على إثر صدور الأمر عدد 1125 لسنة 2016 المؤرخ في 22 أوت 2016 المتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 534 لسنة 2007 المؤرخ في 12 مارس 2007 المتعلق بضبط شروط إسناد القروض والمنح من الصندوق الوطني لتحسين السكن، تم الترفيع في مبلغ منحة تحسين السكن ليبلغ قيمة 5 آلاف دينار بعد أن ظل لفترة طويلة منحصرا في مبلغ ألفي دينار أي بنسبة زيادة تقدر بـ150% وذلك إثر مفاوضات طويلة مع مصالح وزارة المالية. وقد جاء هذا الإجراء في إطار تدعيم الدور الاجتماعي للدولة.

وأضافت الوزارة أن هذه الزيادة تعتبر هذه غير كافية نظرا للارتفاع المتواصل لأسعار مواد البناء واليد العاملة بالقطاع، إلا أنها تبقى قابلة للتحيين بالزيادة خلال مدة زمنية معينة (معدل 10 سنوات)، وستعمل الوزارة على الترفيع في مبلغ المنح المرصودة للمنتفعين من الصندوق الوطني لتحسين السكن في حدود الاعتمادات المتوفرة لدى الصندوق.

