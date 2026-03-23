الأخبار

وزارة التجهيز والإسكان: الزيادة من ألفي دينار إلى 5 آلاف دينار في منح تحسين المسكن غير كافية

رداً على  سؤال كتابي تقدم به النائب سامي رايس، يطلب من خلاله مراجعة منح تحسين المسكن لذوي الدخل المحدود والعائلات المعوزة، أفادت وزارة التجهيز والإسكان أنه على إثر صدور الأمر عدد 1125 لسنة 2016 المؤرخ في 22 أوت 2016 المتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 534 لسنة 2007 المؤرخ في 12 مارس 2007 المتعلق بضبط شروط إسناد القروض والمنح من الصندوق الوطني لتحسين السكن، تم الترفيع في مبلغ منحة تحسين السكن ليبلغ قيمة 5 آلاف دينار بعد أن ظل لفترة طويلة منحصرا في مبلغ ألفي دينار أي بنسبة زيادة تقدر بـ150% وذلك إثر مفاوضات طويلة مع مصالح وزارة المالية. وقد جاء هذا  الإجراء في إطار تدعيم الدور الاجتماعي للدولة.

وأضافت الوزارة أن هذه الزيادة تعتبر هذه غير كافية نظرا للارتفاع المتواصل لأسعار مواد البناء واليد العاملة بالقطاع، إلا  أنها تبقى قابلة للتحيين بالزيادة خلال مدة زمنية معينة (معدل 10 سنوات)، وستعمل الوزارة على الترفيع في  مبلغ المنح المرصودة للمنتفعين من الصندوق الوطني لتحسين السكن في حدود الاعتمادات المتوفرة لدى الصندوق.

مواضيع ذات صلة:,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

312
اقتصاد وأعمال

مليون دولار في الدقيقة : الحرب على إيران تُغرق أمريكا في فخ مالي و سياسي

294
الأخبار

حين يستبدل ترامب إيران بالعدو الداخلي
282
الأخبار

إيقاف مشجعين للترجي الرياضي بالقاهرة إثر مناوشات مع جمهور الجيش الملكي المغربي
273
أخر الأخبار

كأس تونس – الدور السادس عشر : نتائج الأحد وبرنامج مقابلات الإثنين
261
اقتصاد وأعمال

وزارة المالية تُوضّح أسباب رفض تأمين السيارات القديمة
257
الأخبار

إيران تقصف ديمونا الإسرائيلية و إصابات بالجملة
254
الأخبار

طائرة مسيرة تستهدف مقر المخابرات العراقية
250
الأخبار

وزارة التربية : برمجة 276 رحلة مدرسية لفائدة تلاميذ المناطق الريفية و الأحياء الشعبية خلال عطلة الربيع
237
اقتصاد وأعمال

تونس استقطبت أكثر من 3500 مليون دينار من الاستثمارات الخارجية سنة 2025
229
الأخبار

تونس تستعد لاحتضان الاجتماع 52 للجمعية الأوروبية لطب أعصاب الأطفال

