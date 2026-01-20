Français
Anglais
العربية
مجتمع

وزارة التجهيز : وضعيّة الطّرقات في بعض الولايات والإجراءات المتّخذة لضمان السّلامة

وزارة التجهيز : وضعيّة الطّرقات في بعض الولايات والإجراءات المتّخذة لضمان السّلامة

أكدت وزارة التجهيز في بلاغ لها مساء اليوم الثلاثاء، حول متابعة وضعيّة الطّرقات في بعض الولايات والإجراءات المتّخذة لضمان السّلامة، أنّه بالنسبة لولاية تونس، يتواصل تصريف المياه على الطّريق الجانبية للوطنية رقم 9 على مستوى المدرسة الأمريكية.

وأضافت بخصوص ولاية بن عروس، أنّه تمّ استئناف حركة المرور بالطّرقات الوطنية رقم 1 والوطنية 3 قديم والمحلية 559 المكفوفين، في حين ما يزال الإنقطاع متواصلا بالنسبة للمحلية 557 والمحلية 573.

أمّا ولاية نابل، فقد تمّ استئناف حركة المرور بحذر بعد انخفاض منسوب المياه على مستوى وادي الجديدة بوعرقوب بعلاقة بالطريق الوطنية1 بمنطقة بلي المحطة من ن.ك 41+500 إلى ن.ك41+900 وبالجهوية 27 بمنطقة بلي أمام الثكنة ن.ك 3+500.

وما يزال منسوب المياه مرتفعا بالنسبة للطريق الجهوية 26 ن.ك 11 سليمان، والمرور بحذر بالنسبة للجوية 26 ن.ك من 3 إلى ن.ك 7+500، وبالنسبة لوادي الكبير بدار شعبان، تمّ تحويل حركة المرور على جسر واحد بالإتّجاهين.

وفي ولاية سوسة، هناك غلق وقائي جزئي ط.و 814 هرقلة سوسة نتيجة ارتفاع أمواج البحر وغمرها لجزء من الطريق.

ودعت وزارة التجهيز والإسكان كافّة مستعملي الطّريق إلى توخّي أقصى درجات الحذر، واحترام قواعد السلامة المرورية، والإلتزام التامّ بالتّوصيات الصّادرة عن لجنة مجابهة الكوارث، خاصّة في ظلّ التقلّبات الجويّة، وذلك حفاظا على الأرواح والممتلكات.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

437
الأخبار

باجة : الهلال الأحمر يدعو المواطنين إلى توخي الحذر بسبب التقلبات المناخية المرتقبة

391
أخر الأخبار

باجة : تعليق الدروس بسبب الأحوال الجوية
354
الأخبار

باجة : إنقاذ شخص حاصرته المياه داخل سيارته
317
الأخبار

الإعلان عن تركيبة الإطار الفني للمنتخب التونسي يوم الثلاثاء القادم
310
الأخبار

المنتخب الوطني لكرة اليد يشدّ الرحال إلى رواندا ويستهل مشواره القاري بمواجهة الكامرون
308
الأخبار

قطاع الصحة بصفاقس: مستشفى جهوي جديد يدخل حيّز الإعداد بقرار من وزارة الصحة [فيديو]
302
أخر الأخبار

صفاقس : ملتقى حول قانون المالية 2026 والفاتورة الإلكترونية [فيديو]
295
الأخبار

فخر الدين بن يوسف : “تونس فوق الجميع و من سيمثل المنتخب في المونديال يجب أن يكون على قدر المسؤولية” (فيديو)
278
الأخبار

الملك محمد السادس يهنئ أسود الأطلس ببلوغ نهائي كأس أمم إفريقيا
269
الأخبار

أمطار غزيرة وارتفاع منسوب المياه: تدخلات ميدانية وتحذير من تواصل التقلبات

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى