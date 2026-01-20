وزارة التجهيز : وضعيّة الطّرقات في بعض الولايات والإجراءات المتّخذة لضمان السّلامة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أكدت وزارة التجهيز في بلاغ لها مساء اليوم الثلاثاء، حول متابعة وضعيّة الطّرقات في بعض الولايات والإجراءات المتّخذة لضمان السّلامة، أنّه بالنسبة لولاية تونس، يتواصل تصريف المياه على الطّريق الجانبية للوطنية رقم 9 على مستوى المدرسة الأمريكية.

وأضافت بخصوص ولاية بن عروس، أنّه تمّ استئناف حركة المرور بالطّرقات الوطنية رقم 1 والوطنية 3 قديم والمحلية 559 المكفوفين، في حين ما يزال الإنقطاع متواصلا بالنسبة للمحلية 557 والمحلية 573.

أمّا ولاية نابل، فقد تمّ استئناف حركة المرور بحذر بعد انخفاض منسوب المياه على مستوى وادي الجديدة بوعرقوب بعلاقة بالطريق الوطنية1 بمنطقة بلي المحطة من ن.ك 41+500 إلى ن.ك41+900 وبالجهوية 27 بمنطقة بلي أمام الثكنة ن.ك 3+500.

وما يزال منسوب المياه مرتفعا بالنسبة للطريق الجهوية 26 ن.ك 11 سليمان، والمرور بحذر بالنسبة للجوية 26 ن.ك من 3 إلى ن.ك 7+500، وبالنسبة لوادي الكبير بدار شعبان، تمّ تحويل حركة المرور على جسر واحد بالإتّجاهين.

وفي ولاية سوسة، هناك غلق وقائي جزئي ط.و 814 هرقلة سوسة نتيجة ارتفاع أمواج البحر وغمرها لجزء من الطريق.

ودعت وزارة التجهيز والإسكان كافّة مستعملي الطّريق إلى توخّي أقصى درجات الحذر، واحترام قواعد السلامة المرورية، والإلتزام التامّ بالتّوصيات الصّادرة عن لجنة مجابهة الكوارث، خاصّة في ظلّ التقلّبات الجويّة، وذلك حفاظا على الأرواح والممتلكات.

