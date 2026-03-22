Français
Anglais
العربية
الأخبار

وزارة التربية : برمجة 276 رحلة مدرسية لفائدة تلاميذ المناطق الريفية و الأحياء الشعبية خلال عطلة الربيع

أعلنت وزارة التربية عن برمجة 276 رحلة مدرسية لفائدة تلاميذ المدارس الابتدائية بمختلف جهات الجمهورية، وذلك خلال عطلة الربيع، من 23 إلى 29 مارس 2026، في إطار تنفيذ البرنامج الوطني للرحلات المدرسية الرامي إلى تعزيز تكافؤ الفرص والانفتاح على المحيط الثقافي.

و أوضحت الوزارة، بلاغ لها، أن هذه الرحلات تستهدف بالأساس تلاميذ المناطق الريفية والأحياء الشعبية والمؤسسات التربوية التي تتطلب دعماً إضافياً، بهدف تجويد النتائج المدرسية وتنمية الشخصية المعرفية والثقافية للناشئة.

و يتوزع تأمين هذه الرحلات بين وزارة التربية التي ستسخر حافلات النقل المدرسي لتنفيذ 172 رحلة، ووزارة النقل التي ستدعم البرنامج بـ 104 رحلات إضافية (بمعدل 4 رحلات لكل مندوبية جهوية)، بما يضمن تغطية شاملة لمختلف ولايات الجمهورية.

و من المنتظر أن يستفيد من هذه المبادرة قرابة ألف تلميذ وتلميذة، يؤطرهم نحو 760 مرافقاً من الإطار التربوي وإطارات الإشراف، لضمان السلامة والتأطير البيداغوجي اللازم خلال مختلف المسالك المبرمجة.

و في إطار العمل التشاركي بين الهياكل العمومية، ستتولى وزارة الشؤون الثقافية تأمين مجانية الدخول إلى المتاحف والمواقع الأثرية لفائدة التلاميذ المشاركين، لتمكينهم من التعرف المباشر على الموروث الحضاري والوطني.

و تندرج هذه المبادرة ضمن مقاربة تربوية حديثة تعتبر الرحلات المدرسية فضاءً تعليمياً حياً يساهم في ترسيخ المعارف عبر الملاحظة والاكتشاف، وتعزيز قيم المواطنة والانتماء لدى التلاميذ خارج الفضاء المدرسي التقليدي.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

307
الأخبار

إيران تطلق صاروخين على قاعدة أمريكية بريطانية في المحيط الهندي

259
أخر الأخبار

هل يعتزم المغرب اقتناء سرب من مقاتلات سوخوي Su-35 الروسية ؟
248
الأخبار

إيقاف مشجعين للترجي الرياضي بالقاهرة إثر مناوشات مع جمهور الجيش الملكي المغربي
246
أخر الأخبار

خلال زيارة إلى إسرائيل: جان-نويل بارو يضطر للاحتماء بسبب قصف إيراني قبل إلقاء كلمته
237
الأخبار

عيد الفطر: اتصال هاتفي بين الرئيس قيس سعيد و عبد الفتاح السيسي
230
أخر الأخبار

قيس سعيّد وعبد المجيد تبّون يتبادلان تهاني عيد الفطر
227
اقتصاد وأعمال

الصحيفة اليابانية “ذا جابان تايمز” تفرد تونس بصفحة خاصة بمناسبة الذكرى المزدوجة للاستقلال ومرور 70 عامًا على إرساء العلاقات الدبلوماسية مع اليابان
221
الأخبار

طائرة مسيرة تستهدف مقر المخابرات العراقية
220
أخر الأخبار

قائمة منتخبنا الوطني تحت 23 سنة لمقابلتي الكوت ديفوار الودية
219
الأخبار

إيران تقصف ديمونا الإسرائيلية و إصابات بالجملة

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى