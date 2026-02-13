وزارة التربية تدخل تعديلات على الزمن المدرسي بمناسبة شهر رمضان

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

قامت وزارة التربية، بإدخال تعديلات على الزمن المدرسي بمناسبة شهر رمضان المعظم لسنة 2026، الذي يرتقب أن يوافق يومي 18 أو 19 فيفري، وذلك عبر تقليص مدة الحصة الدراسية إلى 45 دقيقة، وفق ما ورد في منشور وجهته الوزارة إلى المندوبين الجهويين للتربية ومديري المؤسسات التربوية.

وتضمن المنشور توقيت الحصص الدراسية الخاص بشهر رمضان، حيث تنطلق الفترة الصباحية من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الحادية عشرة و20 دقيقة، تتخللها استراحة مدتها 10 دقائق.

أمّا الفترة المسائية، فتمتد من الساعة الثانية عشرة و 20 دقيقة إلى الساعة الثالثة و 40 دقيقة بعد الزوال، مع استراحة مدتها 10 دقائق.

و أشارت الوزارة، في المنشور ذاته، إلى ضرورة اعتماد التوقيت الرسمي المُخّصص للفروض التأليفية كاملا غير منقوص، مع تفادي إجراء هذه الفُروض بعد الساعة الرابعة بعد الزوال، والتأكيد على مراعاة محتوى بقية الفروض مع التوقيت المعتمد خلال شهر رمضان.

