وزارة التربية : تعليق الدروس بـ15 ولاية غدا الأربعاء

أعلنت وزارة التربية مساء اليوم، 20 جانفي 2026، في بلاغ رسمي، أنه في ظل تواصل هطول الأمطار بكميات هامة وارتفاع منسوب المياه بالعديد من الطرقات المؤدية إلى المؤسسات التربوية، تقرر تعليق الدروس حرصا على سلامة الأسرة التربوية بكافة مكوناتها.

و وفق البلاغ، ستتوقف الدروس بكافة المؤسسات التربوية العمومية والخاصة في الولايات التالية يوم غد الأربعاء، 21 جانفي 2026: تونس، أريانة، بن عروس، منوبة، باجة، جندوبة، الكاف، سليانة، زغوان، بنزرت، نابل، سوسة، المنستير، المهدية و صفاقس.

و دعت وزارة التربية جميع المواطنين إلى الالتزام بالحذر وتفادي المجازفة في التنقل خلال هذه الفترة، مؤكدة متابعة الوضعية المناخية بشكل دائم واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية التلاميذ والأطر التربوية.

