Français
Anglais
العربية
الأخبار

وزارة التربية تفتح مناظرة لانتداب أساتذة تعليم ثانوي في هذه الاختصاصات

وزارة التربية تفتح مناظرة لانتداب أساتذة تعليم ثانوي في هذه الاختصاصات

تفتح وزارة التربية يوم 13 أفريل 2026 و الأيام الموالية المناظرة الخارجية لانتداب أساتذة تعليم ثانوي و أساتذة تعليم فني وأساتذة تعليم تقني بعنوان سنة 2026 وفق قرار صدر بالرائد الرسمي بتاريخ اليوم الاربعاء 11 فيفري 2026.

و يضبط عدد المراكز المخصصة للمناظرات حسب كل مادة وفق مايلي :

– اقتصاد 20

– تاريخ وجغرافيا 95

– تربية وتفكير إسلامي 180

– تربية تقنية 165

– تربية مدنية 50

– تصرف 20

– رياضيات 390

– عربية 320

– علوم فيزيائية 185

– فرنسية 50

– فلسفة 40

– المواد التقنية : اختصاص آلية 25

– المواد التقنية : اختصاص كهرباء 25

– علوم الحياة والأرض 65

ويتعين على كل مترشح أن يقوم بالتسجيل عن بعد عن طريق الشبكة التربوية التونسية ثم يودع ملف ترشحه لدى المندوبية الجهوية للتربية الراجعة بالنظر إلى الولاية التي ينتمي إليها المترشح حسب عنوانه المذكور ببطاقة التعريف الوطنية.

وحدد آخر أجل لتقديم ملفات الترشح يوم 27 مارس 2026.

وتختم قائمة الترشحات عن بعد للمناظرة المشار إليها أعلاه يوم 14 مارس 2026.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

395
الأخبار

والي صفاقس يعلن انطلاق برنامج شامل لصيانة الطرقات و يطّلع على تقدّم مشاريع بلدية بالمدينة

323
أخر الأخبار

أريانة : حجز 3 أطنان من البطاطا داخل مخزن عشوائي
316
الأخبار

صفاقس : انطلاق الحملة الوطنية لتلقيح الحيوانات لسنة 2026
312
اقتصاد وأعمال

مؤشرات النقديات خلال 2025 : قرابة 6 ملايين بطاقة بنكية في تونس
310
أخر الأخبار

الرئيس يُراهن على “قائمين جدد”: قراءة برلمانية لتحوير وزاري مُعطّل و”مناصب” على خطّ التغيير (فيديو)
284
الأخبار

جريمة مروعة في المنستير: مقتل تلميذ طعناً داخل معهد بورقيبة والاحتفاظ بطفلين
275
الأخبار

وزير الدفاع يلتقي نظيره المصري في القاهرة
267
الأخبار

ثروة منجمية بـ29,5 ألف مليار دولار… إفريقيا مطالَبة بتحويل كنوزها الطبيعية إلى محرّك للتنمية
258
الأخبار

لامين يامال يحطم رقما قياسيا عمره 110 أعوام في برشلونة
252
الأخبار

إعفاء رئيسة ديوان وزير الشؤون الاجتماعية من مهامها

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى