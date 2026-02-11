وزارة التربية تفتح مناظرة لانتداب أساتذة تعليم ثانوي في هذه الاختصاصات

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تفتح وزارة التربية يوم 13 أفريل 2026 و الأيام الموالية المناظرة الخارجية لانتداب أساتذة تعليم ثانوي و أساتذة تعليم فني وأساتذة تعليم تقني بعنوان سنة 2026 وفق قرار صدر بالرائد الرسمي بتاريخ اليوم الاربعاء 11 فيفري 2026.

و يضبط عدد المراكز المخصصة للمناظرات حسب كل مادة وفق مايلي :

– اقتصاد 20

– تاريخ وجغرافيا 95

– تربية وتفكير إسلامي 180

– تربية تقنية 165

– تربية مدنية 50

– تصرف 20

– رياضيات 390

– عربية 320

– علوم فيزيائية 185

– فرنسية 50

– فلسفة 40

– المواد التقنية : اختصاص آلية 25

– المواد التقنية : اختصاص كهرباء 25

– علوم الحياة والأرض 65

ويتعين على كل مترشح أن يقوم بالتسجيل عن بعد عن طريق الشبكة التربوية التونسية ثم يودع ملف ترشحه لدى المندوبية الجهوية للتربية الراجعة بالنظر إلى الولاية التي ينتمي إليها المترشح حسب عنوانه المذكور ببطاقة التعريف الوطنية.

وحدد آخر أجل لتقديم ملفات الترشح يوم 27 مارس 2026.

وتختم قائمة الترشحات عن بعد للمناظرة المشار إليها أعلاه يوم 14 مارس 2026.

