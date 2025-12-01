Français
الأخبار

وزارة التربية تنشر الروزنامة الرسمية للفروض والمراقبة المستمرة للسنة الدراسية 2025-2026

أعلنت وزارة التربية عن الروزنامة الخاصة بإنجاز الفروض التأليفية والمراقبة المستمرة بالمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية للسنة الدراسية 2025-2026، مؤكدة انطلاق الامتحانات الخاصة بالثلاثي الأول بداية من 1 إلى 6 ديسمبر الجاري مع تواصل سير الدروس بشكل عادي.

وتُستأنف الفروض التأليفية من 8 إلى 13 ديسمبر، على أن تتوقف الدروس خلال هذه الفترة.

وبحسب البلاغ المنشور على الصفحة الرسمية للوزارة بموقع فيسبوك، تمت برمجة فترة إصلاح الفروض وإعادتها للتلاميذ بين 15 و20 ديسمبر، مع استمرار النسق العادي للدروس في المؤسسات التربوية.

أما بالنسبة للجانب الإداري، فقد حددت الوزارة 20 ديسمبر 2025 كآخر أجل لتسليم الأعداد والمعدلات المتعلقة بالثلاثي الأول، فيما ستُعقد مجالس الأقسام الخاصة بهذا الثلاثي خلال الفترة الممتدة من 5 إلى 10 جانفي 2026.

وتأتي هذه الروزنامة لضمان حسن تنظيم المسار البيداغوجي للفترة الأولى من السنة الدراسية وتوفير الظروف الملائمة للتلاميذ والإطار التربوي.

المصدر: وات

