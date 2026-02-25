وزارة التربية تنشر النتائج الأولية للمناظرات الداخلية لترقية مدرسي التعليم الابتدائي

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلنت وزارة التربية اليوم الأربعاء 25 فيفري 2026، عن النتائج الأولية للمناظرات الداخلية بالشهائد لترقية مدرسي التعليم الابتدائي إلى الرتب التالية (دورة 2025):

أستاذ مميز درجة استثنائية للمدارس الابتدائية

* أستاذ مميز للمدارس الابتدائية

* أستاذ أول فوق الرتبة للمدارس الابتدائية

* أستاذ أول للمدارس الابتدائية

وأشارت الوزارة في بلاغ لها، إنه بإمكان المعنيين الدخول إلى فضاء “خدمات” باستعمال كلمة العبور الخاصة بهم للاطلاع على النتائج الأولية وذلك عبر الرابط التالي: https://khadamet.education.tn

وأكدت الوزارة أن باب الاعتراضات يُغلق يوم 5 مارس المقبل، مشددة على أنه لا يقبل أي اعتراض على النتائج خارج منظومة “خدمات”.

