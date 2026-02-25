Français
Anglais
العربية
أخر الأخبار

وزارة التربية تنشر النتائج الأولية للمناظرات الداخلية لترقية مدرسي التعليم الابتدائي

أعلنت وزارة التربية اليوم الأربعاء 25 فيفري 2026، عن النتائج الأولية للمناظرات الداخلية بالشهائد لترقية مدرسي التعليم الابتدائي إلى الرتب التالية (دورة 2025):
أستاذ مميز درجة استثنائية للمدارس الابتدائية

* أستاذ مميز للمدارس الابتدائية

* أستاذ أول فوق الرتبة للمدارس الابتدائية

* أستاذ أول للمدارس الابتدائية

وأشارت الوزارة في بلاغ لها، إنه بإمكان المعنيين الدخول إلى فضاء “خدمات” باستعمال كلمة العبور الخاصة بهم للاطلاع على النتائج الأولية وذلك عبر الرابط التالي: https://khadamet.education.tn

وأكدت الوزارة أن باب الاعتراضات يُغلق يوم 5 مارس المقبل، مشددة على أنه لا يقبل أي اعتراض على النتائج خارج منظومة “خدمات”.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

483
أخر الأخبار

ثورة حقيقية في علاج السرطان: حوار حصري مع الدكتور معز بن علي، التونسي وراء 11 علاجًا ضد السرطان [فيديو]

424
أخر الأخبار

الطقس هذا الأسبوع مستقر… لكن السبت القادم يحمل مفاجآت [فيديو]
370
الأخبار

فرنسا : أسوأ سفير لترامب يعاود الكرة… هناك من يُطرَد و هناك تشارلز كوشنر
361
اقتصاد وأعمال

الجزائر: عبد المجيد تبون يعين لبو محمد لمين محافظا لبنك الجزائر
342
الأخبار

بقلم مرشد السماوي : مادامت الأراضي الفلسطينية و شعبها سيحكمهم مجلس السلام بزعامة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برضى كل العرب و المسلمين فعلى الدنيا السلام؟…..
341
اقتصاد وأعمال

تونس – المالية العمومية: عجز في الميزانية بقرابة 9 مليار دينار و ضغط جبائي بنسبة 25,9% خلال سنة 2025
328
الأخبار

قابس: حجز أكثر من 3200 لتر من الزيت النباتي المدعم منذ بداية شهر رمضان
319
أخر الأخبار

رمضان: كيف نُرافق الطفل في أول تجربة صيام له؟ [فيديو]
306
الأخبار

العاصمة: استئناف السير العادي للقطارات على خط الأحواز الجنوبية
302
اقتصاد وأعمال

مجموعة QNB تعلن عن إصدار تقريرها السنوي لعام 2025

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى