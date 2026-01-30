Français
وزارة التربية تنشر رزنامة الاختبارات التطبيقية لمواد الإعلامية في امتحان الباكالوريا دورة 2026

نشرت وزارة التربية، في بلاغ لها، اليوم الجمعة، رزنامة الاختبارات التطبيقية لمواد الإعلامية في امتحان الباكالوريا دورة 2026 في جميع الشعب لكل المترشحين بالمؤسسات التربوية العمومية.

و ينطلق يوم السبت 16 ماي 2026 أول اختبار في مادة أنظمة وتكنولوجيات المعلومات في شعبة علوم الإعلامية، يليه اختبار في مادة الإعلامية في شعب الرياضات والعلوم التجربية والعلوم التقنية وذلك يوم الثلاثاء 19 ماي 2026.

و يقام اختبار في مادة الإعلامية في شعبة الاقتصاد والتصرف يوم الأربعاء 20 ماي 2026، ثم اختبار في نفس المادة يوم الخميس 21 ماي 2026 في شعبتي الآداب والرياضة.

و تختتم الاختبارات التطبيقية لمواد الإعلامية في امتحان الباكالوريا دورة 2026 يوم السبت 23 ماي 2026 في مادة الخوارزميات والبرمجة وذلك في شعبة علوم الإعلامية.

 

