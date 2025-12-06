Français
الأخبار

وزارة التعليم العالي تعلن عن فتح باب الترشح للمشاركة في مسابقة “شهر اللغة العربية”

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن فتح باب الترشح للمشاركة في مسابقة “شهر اللغة العربية” في خمس فئات (المقالة، القصة، الشعر، الخط والرسم)،  الذي تنظمه، من 21 فيفري إلى غاية 22 مارس من كل سنة، جامعة الدول العربية بالتعاون مع المجلس الدولي للغة العربية.

 و تهدف هذه المسابقة إلى تنمية الإبداع الأدبي و الفني في صفوف التلاميذ و الطلبة في مختلف المراحل الدراسية من أجل تعزيز الهوية الوطنية والعربية وغرس قيم الانتماء و اكتشاف المواهب الشابة في الكتابة والخط والإبداع الأدبي.

و ترسل المشاركات في هذه المسابقة قبل تاريخ 10 ديسمبر 2025، إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن طريق الإدارة العامة للشؤون الطالبية و إدارة الأنشطة الطالبية.

تعليقات

