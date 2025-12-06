وزارة التعليم العالي تعلن عن فتح باب الترشح للمشاركة في مسابقة “شهر اللغة العربية”

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن فتح باب الترشح للمشاركة في مسابقة “شهر اللغة العربية” في خمس فئات (المقالة، القصة، الشعر، الخط والرسم)، الذي تنظمه، من 21 فيفري إلى غاية 22 مارس من كل سنة، جامعة الدول العربية بالتعاون مع المجلس الدولي للغة العربية.

و تهدف هذه المسابقة إلى تنمية الإبداع الأدبي و الفني في صفوف التلاميذ و الطلبة في مختلف المراحل الدراسية من أجل تعزيز الهوية الوطنية والعربية وغرس قيم الانتماء و اكتشاف المواهب الشابة في الكتابة والخط والإبداع الأدبي.

و ترسل المشاركات في هذه المسابقة قبل تاريخ 10 ديسمبر 2025، إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن طريق الإدارة العامة للشؤون الطالبية و إدارة الأنشطة الطالبية.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



