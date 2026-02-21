Français
وزارة التعليم العالي : فتح باب الترشحات لتقديم مشاريع تشاركية للبحث و التجديد

وزارة التعليم العالي : فتح باب الترشحات لتقديم مشاريع تشاركية للبحث والتجديد

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (الإدارة العامة لتثمين البحث) عن فتح باب الترشحات لتقديم مشاريع تشاركية للبحث والتجديد في إطار برنامج تثمين المشاريع التشاركيّة حول الأقطاب التكنولوجيّة بعنوان سنة 2026.

و تهدف هذه الدعوة بحسب منشور صادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى تمويل مشاريع مقدَّمة من قبل ائتلاف يضمّ على الأقل هيكل بحثي وشريك اجتماعي او اقتصادي على أن يكون أحد أعضاء الائتلاف على الأقل مكوّناً تابعاً لقطب تكنولوجي.

و تستهدف الدعوة مقترحات مشاريع ذات قدرة عالية على الابتكار وتأثير اجتماعي واقتصادي مهم، في مجالات الأمن الغذائي والطاقي والاقتصاد الدائري والاقتصاد الأخضر والبيئة و الرقمنة المطبَّقة على القطاعات الاقتصادية والصناعية ذات الأولوية والتكنولوجيا الحيوية المطبَّقة في مجالي الفلاحة والصحة والروبوتيك والميكاترونيك والنانو تكنولوجيا والمواد المتقدمة.

و أفادت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه سيتم تمويل المشاريع المنتقاة في إطار تعاقدي قائم على مقاربة مرتكزة على النتائج حيث تخضع المشاريع لمتابعة تنفيذ الأنشطة المبرمجة وتقييم سنوي.

و تتم المشاركة عن طريق إيداع مقترح المشروع بمكتب الضبط المركزي بالوزارة أو عبر إرسالها عن طريق البريد وذلك في أجل أقصاه يوم 21 أفريل 2026 علما وأنه يعتمد ختم مكتب الضبط المركزي وختم البريد في تحديد تاريخ الإيداع.

و يتضمن ملف مقترح المشروع وجوبا نسختين أصليتين (02) لمقترح المشروع في صيغة ورقية ونسخة رقمية مطابقة للنسخة الورقية لملف مقترح المشروع على ذاكرة محمولة.

و يهدف برنامج تثمين المشاريع التشاركيّة حول الأقطاب التكنولوجيّة بعنوان سنة 2026 إلى تعزيز ديناميكية التعاون داخل منظومة الأقطاب التكنولوجية التونسية والتي تضم مؤسسات التكوين وهياكل البحث وهياكل الوساطة ونقل التكنولوجيا إضافة إلى فضاء إنتاج يشمل كيانات اقتصادية مبتكرة.

و تتمثل الأهداف الرئيسية للبرنامج في معالجة الإشكاليات التي يطرحها النسيج الإنتاجي (المؤسسات و/أو الشركات الناشئة داخل وحول الأقطاب التكنولوجية، والحاضنات) من خلال البحث والابتكار وكذلك الإشكاليات التي ترصدها هياكل الوساطة داخل مؤسسات التعليم العالي والبحث أو داخل هياكل البحث.

كما يهدف إلى دعم و تعزيز أنشطة البحث و الابتكار المنجزة داخل المؤسسات الاقتصادية و تشجيع التعاون بين الوسط الأكاديمي و الوسط الاقتصادي عبر استغلال نتائج البحث والابتكار المطوَّرة داخل و حول الأقطاب التكنولوجية فضلا عن دعم تنقل طلبة الدكتوراه و ما بعد الدكتوراه و حاملي المشاريع المبتكرة نحو المؤسسات الاقتصادية لتثمين أعمالهم و إحداث شركات ناشئة أو شركات منبثقة أو تمهيداً لإدماجهم المهني.

