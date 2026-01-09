وزارة التّجارة تحدّد موعد انطلاق موسم التخفيضات الشّتوية

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أفادت وزارة التجارة وتنمية الصادرات أنّ موسم التّخفيضات الموسمية “الصولد” للفترة الشّّتوية لهذه السنة، سينطلق يوم الخميس 29 جانفي 2026 وسيمتدّ على مدار ثمانية أسابيع من تاريخ انطلاقه.

وفي هذا الإطار، دعت الوزارة كافة القطاعات إلى الانخراط بكثافة في هذه التظاهرة التّجارية التي من شأنها أن تساهم في تنشيط الحركة الاقتصادية وتحثهم على تطبيق تخفيضات وأسعار تفاضلية تراعي المقدرة الشّرائية للمستهلك خاصة بالتزامن مع حلول شهر رمضان وعيد الفطر المبارك.

