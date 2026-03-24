وزارة التّربية: ‘قاعات الإعلامية متاحة للتلاميذ الذّين يتعذّر عليهم الولوج إلى منصة الدّعم’

أفاد المتفقّد بالمدارس الابتدائية، نبيل القروي، اليوم الثّلاثاء، بأنّ “وزارة التّربية ستمكّن التّلاميذ الذّين يتعذّر عليهم الولوج إلى منصّة الدّعم المدرسي من منازلهم، من استخدام قاعات الإعلامية المجهّزة داخل المعاهد والمدارس الابتدائية والإعدادية.

وأوضح نبيل القروي، عضو فريق المتفقدين المكلّفين بمتابعة الدروس عبر المنصّة التي دخلت حيّز الخدمة بداية من اليوم الثلاثاء، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أنّ الوزارة ستتّخذ جميع الإجراءات اللازمة لتسهيل وصول التلاميذ إلى المحتوى التعليمي، مشيرا إلى أنّ هذه المنصّة تتيح ربطًا تفاعليًا بين الأساتذة والتلاميذ عبر الموقع الخاص بالمركز الوطني لتكنولوجيات التربية.

كما بيّن أنّ المنصّة تتضمّن حصصًا تطبيقية في مختلف المواد، تمّت مراجعتها والإشراف عليها من قبل المتفقدين، مضيفا، أنّ إطلاق هذه المنصّة يتزامن حاليًا مع تنزيل دروس الثلاثي الثالث، بالتوازي مع سير السنة الدراسية، على أن يتم ابتداء من السنة الدراسية المقبلة إدراج كامل دروس الثلاثيات الثلاث للسنة الدراسية. وستغطي المنصّة جميع الدروس المدرجة ضمن البرامج الرسمية، على أن يُدعَّم المحتوى التعليمي تدريجيًا من خلال بثّ حصص مسجّلة يمكن الولوج إليها عبر روابط من أي مكان، حسب القروي.

وقد انطلق البثّ اليوم الثلاثاء بنشر حصص دروس الثلاثي الثالث، على أن تليها خلال فترة المراجعة دروس دعم ومرافقة تهدف إلى مساندة التلاميذ ومساعدتهم على الاستعداد الجيّد للاختبارات والامتحانات، وفق ما بينه المصدر، الذي أكّد أنّ أهمية هذه المنصّة تكمن في دعم مبدأ تكافؤ الفرص وضمان استمرارية التعليم، حتى خلال فترات العطل أو عند التعلّم من المنزل.

ومن جهته، أوضح وزير التربية نور الدين النوري بمناسبة إعلانه اطلاق هذه المنصّة التي يمكن الولوج إليها عبر العنوان edusoutien.education.tn ، أن الهدف من هذه المنصّة تطوير المنظومة التعليمية، وتكريس متطلبات التعليم العصري.

